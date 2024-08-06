6 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Paris 2024 Olimpiyatları'nda bugün hangi maçlar var ve Türkiye-Çin çeyrek final voleybol maçı bugün mü, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? soruları gündeme geliyor. Türkiye-Çin çeyrek final maçı saat kaçta? Bugün hangi maçlar var? Detaylar haberimizdedir…

6 AĞUSTOS PARİS 2024 OLİMPİYATLARI PROGRAMI:

10.00 Voleybol – Türkiye – Çin – Kadınlar voleybol çeyrek final

12.00 Güreş – Buse Torun Çavuşoğlu – Kadınlar 68 kilo repesaj

12.30 Güreş – Burhan Akbudak – Grekoromen stil 77 kilo

12.30 Güreş – Evin Demirhan Yavuz – Kadınlar 50 kilo

13.00 Atletizm – Yasmani Copello Escobar – Erkekler 400 metre engel repesaj

13.00 Atletizm – Berke Akçam – Erkekler 400 metre engel repesaj

13.00 Yelken – Alican Kaynar – Beste Kaynakcı – Nacra 17 karışık takım 10-12'nci yarış

13.10 Yelken – Derin Atakan – Kadınlar Formula kite 6-10'uncu yarış

13.15 Yelken – Deniz Çınar – Lara Nalbantoğlu – 470 karışık takım 7-9'uncu yarış

21.50 Güreş – Buse Tosun Çavuşoğlu – Kadınlar 68 kilo bronz madalya karşılaşması (Yükselirse)

23.18 Boks – Buse Naz Çakıroğlu – Aira Villagas (Filipinler) – Kadınlar 50 kilo yarı final

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