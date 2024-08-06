6 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
6 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları'nda hangi Türk sporcunun maçı olduğu ve hangi branşların yarışacağı merak konusu. Filenin Sultanları bugün çeyrek finalde Çin ile mücadele edecek. Bugünkü maç programı ve saatleri belli oldu. Bugün Milli sporcular voleybol, güreş, atletizm, yelken ve boks branşlarında mücadele edecek. Peki, Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
Paris 2024 Olimpiyatları'nda bugün hangi maçlar var ve Türkiye-Çin çeyrek final voleybol maçı bugün mü, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? soruları gündeme geliyor. Türkiye-Çin çeyrek final maçı saat kaçta? Bugün hangi maçlar var? Detaylar haberimizdedir…
6 AĞUSTOS PARİS 2024 OLİMPİYATLARI PROGRAMI:
- 10.00 Voleybol – Türkiye – Çin – Kadınlar voleybol çeyrek final
- 12.00 Güreş – Buse Torun Çavuşoğlu – Kadınlar 68 kilo repesaj
- 12.30 Güreş – Burhan Akbudak – Grekoromen stil 77 kilo
- 12.30 Güreş – Evin Demirhan Yavuz – Kadınlar 50 kilo
- 13.00 Atletizm – Yasmani Copello Escobar – Erkekler 400 metre engel repesaj
- 13.00 Atletizm – Berke Akçam – Erkekler 400 metre engel repesaj
- 13.00 Yelken – Alican Kaynar – Beste Kaynakcı – Nacra 17 karışık takım 10-12'nci yarış
- 13.10 Yelken – Derin Atakan – Kadınlar Formula kite 6-10'uncu yarış
- 13.15 Yelken – Deniz Çınar – Lara Nalbantoğlu – 470 karışık takım 7-9'uncu yarış
- 21.50 Güreş – Buse Tosun Çavuşoğlu – Kadınlar 68 kilo bronz madalya karşılaşması (Yükselirse)
- 23.18 Boks – Buse Naz Çakıroğlu – Aira Villagas (Filipinler) – Kadınlar 50 kilo yarı final
#TeamTürkiye'nin #Paris2024'te 6 Ağustos Salı günü müsabaka programı!???? #AynıRuhlaYeniden pic.twitter.com/kYTUR05OIw— Gençlik ve Spor Bakanlığı ???? (@gencliksporbak) August 5, 2024