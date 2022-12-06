6 - 7 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 7 Aralık Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 7 Aralık Çarşamba Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Aralık Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 06.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖLMARMARA ATATÜRK,İSMET PAŞA MAHALLESİ UĞUR MUMCU CD VALİ NİYAZİ ARAS CD AKPINAR CD BAŞÖĞRETMEN SABRİ BULUT CD ERKANLAR ÇIRÇIR GÖKAY TEKSTİL VE GES ÜNLÜ TARIM GÜLE ELYAF YURDABAK TEKSTİL VE CİVARLARI
- 06.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ ATATÜRK CD-5-7-8-10 SK
- 06.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÜÇPINAR MAHALLESİ
- 06.12.2022 09:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM BAĞCILAR, ÇUKUROBA, HACIBEKTAŞLI,KABAZLI,YENİPAZAR MAHALLELERİ TAMAMINDA MASKİ SU KANAL İŞLERİ ÖZEL TRAFOSU, SALİHLİ MAVİ ADA EĞİTİM ÖĞRETİM, KABAZLI VE BAĞLICAR SULAMA KOOPARATİFİ ÖZEL TAFOLARI, MASKİ KARAOĞLANLI İÇME SUYU TRAFOSU VE DEMİR YOLLARI GEÇİŞ GÜZERGAHI UYAZRI İKAZ SİNYALİZASYONLARI
- 06.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YILMAZ MAHALLESİ YENİ MAHALLE MAVİ KÖŞ RESTORAN İLE KELİ KOPRÜSÜ ARASI
- 06.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ ATA SANAYİ ARKA KISIMLAR
- 06.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAVLU MAHALLESİ ,GÜLDEREN PETROL,AKBIYIK OĞLU ÇIRÇIR FABRİKALR CİVAR ELDELEK DİRSEKLİ SOKAK
- 06.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZAFER MAHALLESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR, ATAKÖY, DİBEKDERE, KESTELLİ MAHALLELERİNİN TÜMÜ İLE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, D.S.İ. AHMETLİ REGÜLATÖRÜ, MASKİ AHMETLİ ARITMA TESİSİ, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 06.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CAMBAZLI MAHALLESİNİN TAMAMI VE CİVARLARI.
- 06.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI IŞIKLAR MAHALLESİ, KİLLİK MAHALLESİ, TEPEKÖY MAHALLESİ, SELCE MAHALLESİ, KARACALAR MAHALLESİ, ÇARIKTEKKE MAHALLESİ, CABERFAKILI MAHALLESİ SERİNYAYLA MAHALLESİ ALABAŞ MEVKİİ, BAKLACI MAHALLESİ SULAMA BÖLGESİ, MAHALLELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 06.12.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYVACIK, DAĞYENİKÖY. GÜNEY, HACIİSALAR, KUŞLAR, YUNUSDERE, ÖREN, KABAÇINAR, KARAKÖY MAHALLELERİ İLE BU MAHALLERİN ÇEVRESİNDEKİ İŞLETMELER, BESİ ÇİFTLİKLERİ, MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ, TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ, GSM BAZ İSTASYONLARI VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 06.12.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYONALTI MAHALLESİNDEKİ NURİ ERCAN, KARAAZMAK TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ, NURİ ERCAN MUSTAFA ENİS ARTUN ÖZEL TRAFOSU VE CİVARLARI.
- 06.12.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALBAYRAK MAHALLESİNİN; HATBOYU, BAHÇE, BALABAN, BEGONYA SOKAKLARI, YEDİ EYLÜL MAHALLESİNİN; ESKİ MANİSA, ERGİN, IŞIK, CENGİZ TOPEL, URAL SOKAKLARI, CUMHURİYET MAHALLESİNİN; KERVANYOLU, GÖKTÜRK, TÜRKMEN, DOĞANİÇ SOKAKLARI, ALTAY MAHALLESİNİN; PİYALEOĞLU, SEVİNÇ, TINAZTEPE, SELÇUK, DİLEK, DÖMEKE, BİLGİ SOKAKLARI, TURAN MAHALLESİNİN; BILDIRCIN, ATATÜRK BULVARI, SEVGİ, ALTIN IRMAK, AKÇAKMAK, CESUR SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 06.12.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AVŞAR MAHALLESİNİN BİR KISMI, SUBAŞI MAHALLESİNİN; SEYFİ DEMİRSOY, ŞEN, ORTA, SON, ÇAVDAR, GÜNDOĞU SOKAKLARI, SELVİLİTEPE MAHALLESİNİN; CEVHER, BARIŞ MANÇO, KAYALI, İZMİR UŞAK YOLU, KARADENİZ, AV. RAŞİT AKAN, MİMAR SİNAN, İPEK, SADIKLAR SOKAKLARI, ERGENEKON MAHALLESİNİN; FATİH, ORUÇ REİS, MİLLET, VATAN, BARBAROS HAYRETTİN, SİTE İÇİ YOLU, HAMİDİYE, YILDIRIM BEYAZIT, YUSUF NALKESEN, ÖMER SEYFETTİN, YALDIZ, AHİ EVRAN SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 06.12.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÜZÜMLÜ SUBAŞI HACIALİLER DELEMENLER GİRELLİ BELENYAKA NARLIDERE MAHALLELERİ ÖZEL TRAFOLAR VE TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 07.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIVELİLER,İSMET PAŞA MAHALLELERİ,GÖKAY TEKSTİL GES,MASKİ GÖLMARMARA ARITMA TESİSİ,MASKİ HACIVELİLER İÇME SUYU TESİSİ,CANAN TEKSTİL,ERKANLAR PAMUK ÇIRÇIR,BALCILAR PETROL,BİRGÜL ETİZ ÖZEKEN,VODAFONE GÖKTEPE BAZ İSTASYONU,BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ VE ÖZEL TR
- 07.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAPANCI ,HASALAN ,MERSİNDERE ,ÇAYKÖY , KARAYAHŞİ MAHALLELERİ,MNS YUMURTA, ACAR TARIM , BOSTANTARIM , LİDER GIDA, SANKO GES ÇEVRESİ TARIMSAL SULAMALAR VE BESİ DAMLARI
- 07.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI REŞATBEY MAHALLESİ 316 SK SONU SERPME EVLER BAKTAT, YENİÇAĞ GIDA VE ÜNPLAST CİVARLARI
- 07.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ ATATÜRK CD-5-7-8-10 SK
- 07.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SİYEKLİ-OSMANCALI.B.SÜMBÜLLER-K.SÜMBÜLLER-ORTAKÖY-TÜRKMAN-OTMANLAR-DÜZLEN-YAYLA-KIŞLA-DURHASALLI-İLYASCILAR-AKÇAKÖY-MALDAN-K.BELEN-KORUKÖU-KÖSELER*-KARAHMETLİ-SARIAHMETLİ-DAĞYENİCE-ÖRSELLİ-PINARKÖY-ASMACIK-SÜNGÜLLÜ-KARAHÜSEYİNLİ-RECEPLİ-SAKALLI MAHALLELERİ
- 07.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KENDİRLİK VE YARAŞLI MAHALLELERİNİN TAMAMI, CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR İLE MERSİNDERE KUZEYİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR VE CİVARLARI.
- 07.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÖZMEN JES
- 07.12.2022 11:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİLYURT GÜMÜŞÇAY SOBRAN CABERKAMARA CABERBURHAN AYDOĞDU SERİNKÖY İSMAİLBEY MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 07.12.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ILICA MAHALLESİ, ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ, ILGIN MAHALLESİ, KİLLİK MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 08.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ 311, 411, 423, 427, 429, 431, 435, 437, 406, 410, 354 SOKAKLAR
- 08.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SEYİTAHMET-REŞATBEY MAHALLELERİ ,192 SK ZEYTİNCİLER ÇARŞISI,ÖRÜCÜ KİREMİT 316 SK RUMELİ CADDESİ FATİH OKULU VE CİVARLARI , BELEDİYE SU KUYULARI VE CİVARLARI 90-304-731-729-726-727-304/1-709-711-300-305-301-302-303-298-311-309-290-310-615-316-318-306-305-317-310-320-321-325-326-322-365-324-366-316/1-611-174-168-609-169-170-162-163-186-185-165-172-171-188-189-176-175-192-288-287-286-191-617-618-6229629-630 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 08.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ ATATÜRK CD 5-7-8-10 SK
- 08.12.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEMALİYE MAHALLESİ, İSMETİYE MAHALLESİ, YUVACALI MAHALLESİ, TOYGAR MAHALLESİ, KASAPLI MAHALLESİ, MATARLI MAHALLESİ, TÜRKMEN MAHALLESİ, PİYADELER MAHALLESİ, ALHAN MAHALLESİ, SOĞUKYURT MAHALLESİ, AZITEPE MAHALLESİ, KESTANEDERESİ MAHALLESİ, ÖRNEKKÖY MAHALLESİ, YENİKÖY MAHALLESİ, KURUDERE MAHALLESİ, HORZUMEMBELLİ MAHALLESİ, HORZUMSAZDERE MAHALLESİ, ŞAHYAR MAHALLESİ, GÜRSU MAHALLESİ, ÇAĞLAYAN MAHALLESİ, KAVAKLIDERE MAHALLESİ TR-19 BÖLGESİ, OSMANİYE MAHALLESİ KÖPRÜBAŞI MEVKİİ, AKKEÇİLİ MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ, TEPEKÖY MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ, GÜLPINAR MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 08.12.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE NAHALLESİ, GÖBEKLİ MAHALLESİ, HORZUMKESERLER MAHALLESİ, KARADAĞ MAHALLESİ, HORZUMALAYAKA MAHALLESİ YAYLA MEVKİİ DEDEKAVAK MEVKİİ VE DEĞİRMENDERE MEVKİİ, HORZUMEMBELLİ MAHALLESİ ÇEĞÇEY MEVKİİ VE 100. YIL MEVKİİ
- 08.12.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM YAĞCILI MH TAMAMI,GÖKTAŞ MH TAMAMI,ALİ OSMAN SERT VE ARK. ÖZEL TRAFOSU,RAMAZAN KALPAKLIOĞLU ÖZEL TRAFOSU,ÖMER BAŞKAN ÖZEL TRAFOSU,BÜLENT YAVAŞ ÖZEL TRAFOSU,MASKİ YAĞCILI İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,ORBİS MERMER ÖZEL TRAFOSU,FİLİZ TAVŞAN ÖZEL TRAFOSU MASKİ SOMA BELEDİYESİ İÇME SUYU ÖZEL TR NAİL ASLAN VE ARK. ÖZEL TR NUROL İNŞAAT BÜYÜK GÜNEY ÖZEL TR NEKA YAPI ÖZEL TR ENİ ENERJİ ÖZEL NUROL İNŞAAT ÖZEL TR AVEA ÖZEL TR HECİZ KÖK SOMA GİŞELER ÖZEL TR YURDAL ELPAZE ÖZEL TR
- 08.12.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MEVLÜTLÜ,HACILI MAHALLERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARA BAĞLI TARIMSAL SULAMA ,BESİ DAMLARI TAVUK ÇİFTLİKLRİ,FORM NARENCİYE ,MASKİ İÇME SUYU
- 08.12.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM SEYİTAHMET VE ULUCAMİ MAHALLELERİNİN BİR KISMI 192-21-374 SOKAKLAR SOMA KAVŞAĞI DERKÖY VE CİVARLARI İSTANBUL YOLU ÜZERİ AKARYAKIT İSTASYONLARI RESTORAN VE İŞLETMELER
- 08.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAYAPINAR-KARAKOCA-EMLAKDERE-GÜRLE-UZUNBURUN MAHALELERİ VE CIVARINDAİ TÜM TAŞ OCAKLARI TİCARERTHANELER TARIMSAL SULAMALAR
- 08.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI POYRAZDAMLARI,YAĞBASAN , KARASAVCI ,KEMERDAMLARI, KURTTUTAN, KEMER,KALE,POYRAZ,HACIHIDIR MAHALLELERİ VE BAĞLI MEVKİİLER
- 08.12.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM TIRAZLAR MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ, SIĞIRTMAÇLI, DOĞUŞLAR, YEŞİLTEPE, YUKARIKOÇAKLAR, BAHADIRLAR, BAHARLAR, GÜNEYDAMLARI, ŞEYHDAVUTLAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 08.12.2022 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM CUMHURİYET-HASHOCA-HACIİSHAK-İNÖNÜ MAHALLELERİ 263-259-260-259/1-256-258-136-93-260-261-262-107-132-100-101-102-103-104-150-201-251-148-149-255/1-250-249-248-247-233-234-138-138/1 ADALET SARAYI NURİ GİYİK SAN SİT BİR KISMI TOKİ YELDEĞİRMENİ UYDU VERİCİLERİ BAZ İSTASYONLARI BÖLGEDE BULUNAN ÖZEL TR ABONELER