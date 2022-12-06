6 - 7 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 7 Aralık Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 7 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Aralık Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 06.12.2022 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. VE BÖLGESI TAMAMI
- 06.12.2022 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM KÖYLER FIDERI - GÖKPINAR SITESI , KAYNARPINAR , KÖSEDERE , EĞLENHOCA , BOYABAĞI , EŞENDERE , ANBARSEKI , SAIP KÖYLERI TAMAMI , TURKCELL , TÜRK TELEKOM VERICILERI, İZSU TRAFOLARI
- 06.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAYAKENT MAHALLESİ ARAPLIOVASI MEVKİİ
- 06.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSLAMSARAY MAH.- KURTULUŞ MAH. BEYLER ÇAYIRI MEVKİİLERİ
- 06.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MAHALLESI 12054, 12055, 12060, 12070, 18000, 18026 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, PORT MEVKII TAMAMI, PORT MEVKII TAŞ OCAKLARI
- 06.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSMET İNÖNÜ MAHALLESI 2123, 2136, 2143, 2155, 2167 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-92
- 06.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ Y.KIZILCA MAH., ÖRNEKKÖY MAH. NAZARKÖY MAH. ÇINILIKÖY MAHHALLESININ TAMAMI VE CIVARLARI
- 06.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖREN MAHALLESI KÜÇÜK İBRAHIMLER SOKAK TR-2, TR-5
- 06.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAHALLESININ TAMAMI (TR1- TR2), (KELLETEPE KÖKDEN ARKACILAR FIDERI)
- 06.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ,MUSTAFA KEMAL CADDESİ,SAKARYA CADDESİ,274/4-3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖLCÜKLER MAH. 902 -903-904-905-906-907-908- SOKAKLAR CIVARI TR-2
- 06.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-4,ATATÜRK MAHALLELERİ,1028 1029,1031,1033 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR CUMHURIYET MH TEMEL PAŞA CD M-11
- 06.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,126/7 SOKAK VE CİVARI
- 06.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR CUMHURIYET MH TEMEL PAŞA CD M-29
- 06.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKTEPE MAHALLESİ,ALTAN AYDIN CADDESİ,123,124,125,126,127,128,129,130,131, 132 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR ATATÜRK MH DSI-TMO KAMPLARI TÜFEKÇI MANDALIN İŞLETMESI ŞIRIN HOBI BAHÇESI
- 06.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PIRINÇÇI VE BIÇAKÇI MAHALLELERI
- 06.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYRANCILAR İNÖNÜ MAHALLESI BARIŞMANCO CADDESI,57,48,46,44,51,80,76,73/1,65,67,79 SOKAKLAR
- 06.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZ EYLÜL,BEYAZEVLER MAHALLESİ,ULUSAL KALP HASTANESİ,343/1,351, 361,515 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALIKLIOVA, GÜLBAHÇE MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 06.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NAIPLI VE OVACIK MAHALLELERI ÖZEL TRAFOLARDIR.
- 06.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARNIÇ,FATİH MAHALLESİ EGE CADDESİ,141,142,143,144,145,1187,694-695 SOKAKLAR VE CİVARI, ARAS CAM,SİPAK SİLİNDİRİK,EGE TAVUKÇULUK, VOSMER OTOMOTİV TİC. VE SAN,DEKORTAŞ ,RODİ GİYİM SN.TİC.,H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG
- 06.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELERARASİ MAHALLESİ,1834-1880 ,1885, 1885/8/9, 1886/8-21,1886 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.12.2022 09:00 09:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELERARASI ,İNCİRALTI MAHALLELERİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,YILDIZ,8,8/14,1880,1895,1884, 1888/1,1888/2,1888/4,1891 SOKAKLAR VE CİVARI,ÖZTAŞ İNŞ.MALZM. TİC,REKREASYON ALANI,DEÜ. DENİZ BİLİMLERİ,HAYDAR ALİYEV BULVARI,ESHOT GARAJI
- 06.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇETİN EMEÇ MAHALLESİ,ATA CADDESİ,FEVZİ ÇAKMAK,KEMAL REİS,KEYKUBAT,K. SÜLEYMAN, BÜLBÜLCÜK,FAHRETTİN ALTAY,FERİT BEY,MEHMET İNCE,ESRA YAŞAR, DR.FERİT SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ,2406,2377,2730,2329,2420,2331 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.12.2022 09:00 09:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAHİLEVLERİ MAHALLESİ,GÜLDESTE SOKAK VE CİVARI
- 06.12.2022 09:30 17:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE 30 AĞUSTOS MAHALLESİ - 7108-7106-7115 SOKAK ŞİRİNYURT SİTE İÇ YOLU VE CİVARLARI
- 06.12.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR1 (B KOLU)
- 06.12.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPASLAN MAHALLESİ,1620/14-18-5 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.12.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYAKÖY MAH. ALABAŞ MEVKII
- 06.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GERMIYAN MAHALLESI MANISA BURCU SITESI, YUVAM SITESI VE ÇEVRESI
- 06.12.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IRMAK,GAZİ ,BİNBAŞI REŞAT BEY MAHALLELERİ,HASAN GÜVEN CADDESİNİN BİR BÖLÜMÜ,AKÇAY CADDESİ,28/17,23-24-25-27,28/12,28/15,38,38/2 SOKAKLAR, İZKAR AŞ DOĞUŞ OTO PAZ.TİC.AŞ.(GENOTO),ŞENTÜRK DÖKÜM,EVRENSEL YAPI KOOP.,YENİKÖY KONUT YAPI KOOP.
- 06.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UZUNDERE,ZAFERTEPE,TIRAZLI MAHALLELERİ,531,3965,3965/1,3965/2,3966,3966/2,3966/3,3966/5, 3967,3968,3968/ 1-3-5-6-,3968/11 SOKAKLAR, ESKİ ÇÖP FAB., İZM.B.Ş.B.KATI ATIK DEĞ.KOMP. FAB., ZİYA KAYA DEPO TESİSLERİ,DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ ,İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜD, ÖZMÜŞ GERİ DÖNÜŞÜM ,ATAK İNŞAAT TİC.,KADEM İSHAK TAŞ KIRMA TES.
- 06.12.2022 15:00 16:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILDIR MAHALLESI KÖY İÇI TAMAMI, 37223, 27000, 27095 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE ERBAY SITESI, BORNOVALILAR SITESI, İŞTUR SITESI, ADALILAR SITESI, BAŞKENT SITESI, HAYAT SITESI, İMBAT SITESI, YENI DOSTLAR SITESI, KARMEN SITESI, ALTIN HAVUZ SITESI, EGEM SAHIL SITESI VE ÇEVRESI
- 06.12.2022 17:00 17:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELERARASI ,İNCİRALTI MAHALLELERİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,YILDIZ,8,8/14,1880,1895,1884, 1888/1,1888/2,1888/4,1891 SOKAKLAR VE CİVARI,ÖZTAŞ İNŞ.MALZM. TİC,REKREASYON ALANI,DEÜ. DENİZ BİLİMLERİ,HAYDAR ALİYEV BULVARI,ESHOT GARAJI
- 06.12.2022 17:00 17:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAHİLEVLERİ MAHALLESİ,GÜLDESTE SOKAK VE CİVARI
- 07.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAYAKENT MAHALLESİ ARAPLIOVASI MEVKİİ
- 07.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,OPTİMUM DM
- 07.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ "İSMET İNÖNÜ MH. 2086, 2091, 2095, 2126, 2162 SOKAKLAR VE ÇEVRESI ÇAKABEY MAHALLESI 2232, 2234, 2235, 2238 SOKAKLAR VE ÇEVRESI ILICA MAHALLESI 5004, 5005, 5041, 5052 SOKAKLAR VE ÇEVRESI "
- 07.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZ EYLÜL,SEVGİ MAHALLESİ,AKÇAY CADDESİ,GAZİEMİR MİGROS,67/1 SOKAKLAR,SOSYALKONUT, BERK BORU,DERECE KOLEJİ ,SANDALYECİ,TNT İNTER EXPRESS,ÖZEL İZMİR DOKUZ EYLÜL EĞİTİM A.Ş.,ŞENTÜRK GIDA PAZ.,AVEA, BAŞBUĞ OTO,EKİNCİ GURUP ,EGE TOROS BORU
- 07.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-2 C KOLU - EĞLENHOCA MAH . EĞLENHOCA KÖYÜ BIR KISMI
- 07.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAH. MERKEZ SOKAK TR1 (B KOLU)
- 07.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH İNÖNÜ MH MERYAMANA CD TEYFIK YILMAZ CD
- 07.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖLCÜKLER MAH. 902 -903-904-905-906-907-908- SOKAKLAR CIVARI TR-2
- 07.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERSİNLİ MAHALLESİ,GAZİLER CADDESİ, BOĞAZİÇİ
- 07.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY VE EMMIOĞLU MAHALLELERI KISMEN
- 07.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADNAN MENDERES İHSANIYE,TOKI BOYNUYOĞUN YAMANDERE,BÜYÜKKEMERDERE, KÜÇÜKKEMERDERE KARACA ALI, IŞIKLI, BÜYÜKKÖMÜRCÜ CANBAZLI MAHALLELERI VE CIVARI ÖZEL TRAFOLU ABONELER ETKILENECEKTIR.
- 07.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYRANCILAR MAH 106,123,104,108,125 SOKAKLAR VE CIVARI M-796
- 07.12.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR1 (AKOLU)
- 07.12.2022 09:45 17:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-3
- 07.12.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTİNLİK MAHALLESİ,1163-1164-1165-1179-1180-1187-1188 SOKAKLAR VE CİVARI
- 07.12.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH,HÜRRİYET MAHALLESİ,1063,1102 SOKAKLAR,NETLOG LOJİSTİK
- 07.12.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SÜLEYMAN DEMIREL VE ZAFER MAHALLESI KISMEN
- 07.12.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATIFBEY,GAZİKENT MAHALLESİ,AKÇAY CADDESİ,71,72,73,80,80/1-3-4-5,682,690,692 ,1744 SOKAKLAR VE CİVARI
- 07.12.2022 14:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERSİNLİ MAHALLESİ,GAZİLER CADDESİ,1185/42,1186,1186/1,1186/2,1186/3,1186/4, 1186/5,1186/6, 1186/7,1186/8,1186/9,1186/10,1186/11,1186/21,1186/22,1186/23, 1186/25,1186/26,1186/27 SOKAKLAR VE CİVARI
- 07.12.2022 16:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZEYLÜL,SEVGİ MAHALLESİ,ORHAN GAZİ CADDESİ,ÖNDER CADDESİNİN BİR BÖLÜMÜ,307,308, 660,664,665,GÜL,BÜLBÜL,ÇİÇEK, ZAMBAK,MENEKŞE SOKAKLAR VE BAŞBEYSİTESİ,EMLAKBANK KONUTLARI
- 08.12.2022 04:00 07:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ "SAKARYA MAHALLESI 3091 SK. VE ÇEVRESI, DALYAN MAHALLESI MARINA VE ÇEVRELERI 16 EYLÜL, İSMET İNÖNÜ, OVACIK, MUSALLA, ÇAKABEY, FAHRETTINPAŞA, ALTINYUNUS, BOYALIK, ILICA MAHALLELERI GENELI "
- 08.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILAY MAHALLESİ,491,492,469,487,474,483,473,476/1,490,468,491/1,470,471,498/1,472/1,472, 467,476,498,499,497 SOKAKLAR VE CİVARI
- 08.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 KONUTLARI B BLOK ÖNÜ TRF-3
- 08.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKILAP,AKINCILAR MAHALLESİ,SÜVARİ,AKDOĞAN CADDELERİ,FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ,153,152,506, 520,524,530,545,552,563,537,539,541,545,565,566,568,570, 570/1,572,574,577,506,506/1,506/2,506/3, 520,524,527,528,530,531,543, 545,552,545, 547,564,565,568,570/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 08.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKİLAP MAHALLESİ,AKDOĞAN CADDESİ,577,575 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 08.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IRMAK MAHALLESİ,38/2,38/23,27,34,37,38 SOKAKLAR VE CİVARI
- 08.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFERTEPE MAHALLESİ,YEŞİLLİK CADDESİ,545 SOKAK VE CİVARI
- 08.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AŞIK VEYSEL MAHALLESİ,561,565/2,565/3,565/4,565/5,548,548/1-4-2-5-7-,559,554, 553,577,546, 563/4-2-1-7,5823,5824,5825,5826,5827,5830,5831,5832,5823,5825,5826,5824,5822,5821,5816,5830, 5831 SOKAKLAR VE CİVARI
- 08.12.2022 09:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE TUZÇULLU VE SÜZBEYLİ MAHALLELERİNİN TAMAMI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 08.12.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE FOÇA İSMET PAŞA MAHALLESİ, 289, 291, 340, 342, 350, 352 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 08.12.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE İSLAMSARAY MAH.- KURTULUŞ MAH. BEYLER ÇAYIRI MEVKİİLERİ VE CİVARLARI
- 08.12.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE YAYAKENT MAH.ARAPLIOVASI MEVKİİ VE CİVARLARI
- 08.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MAHALLESI 11069, 11078, 11088, 15000, 15015 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 08.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ Y.KIZILCA MAH.,AŞAĞI KIZILCA MAH. ÖRNEKKÖY MAH. NAZARKÖY MAH. ÇINILIKÖY MAHHALLESININ TAMAMI VE CIVARLARI
- 08.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI EĞRIDERE SOKAK TR-4
- 08.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAHALLESININ TAMAMI (TR1- TR2), (KELLETEPE KÖKDEN ARKACILAR FIDERI)
- 08.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMÖNÜ MAH. ATAKÖY MAH.
- 08.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEKELI MAH. SERA SOKAK CIVARI
- 08.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖLCÜK, BOZDAĞ, BAYIRLI, TEKKE, ARTICAK MAHALLELERI ( GÖLCÜK DM )
- 08.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖLCÜK, BOZDAĞ, BAYIRLI, TEKKE, ARTICAK MAHALLELERI ( ELMABAĞ DM )
- 08.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI KAVAKDERE CADDESI , ÖZEL TRAFOLAR
- 08.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI, ORHANLI MAHALLESI VE CIVARI
- 08.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR DÜZCE MAHALLESI 4207 SOKAK VE CIVARI , TÜRKSAT ÖZEL TR
- 08.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DENIZLI MH. MEHMET ALI AYGÜVEN, 48, YALI, 99. SK., 85. SK., 81. SK., 84. SK., 93. SK., 96. SK., 95. SK., 80. SK., 94. SK., 98, 103, AKIN SITESI, 97. SK., 100/1. SK., 88. SK., 86. SK. L-254
- 08.12.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1 (C KOLU)
- 08.12.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILAY MAHALLESİ,470,471,498/1,472/1,472,467,476,498,499,497 SOKAKLAR VE CİVARI
- 08.12.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURAN MAHALLESİ,VODAFONE BAZ İST.
- 08.12.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IRMAK MAHALLESİ,700,706,717,719,725 SOKAKLAR VE CİVARI
- 08.12.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYHAN,GÖKSU MAHALLELERİ,700/1,701,703,705,707,709,710,711,711/1,711/2, 711/3,712,713,714, 716/1,718,722/1,722/2,722/4,4311,4312,4313,700,709,710,722, 4321,4322,4324,4325 SOKAKLAR VE CİVARI
- 08.12.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FIRAT MAHALLESİ,289/6,289/5,295/5 SOKAKLAR VE CİVARI
- 08.12.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUNSEMRE, SELVİLİ MAHALLELERİ,AYDIN ASFALTI,4055,4056,4057,4058,4058/1,4059,4060,4154,4155, 4156,4157,4158,4159,4160,4161,4184,4185 SOKAKLAR VE CİVARI,TÜRK TELEKOM KARABAĞLAR SANT.,YILMAZ PLASTİK
- 08.12.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARDIÇ MAHALLESI GENELI