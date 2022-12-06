6 - 7 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

BEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 7 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 7 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34564181

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 06/12/2022 00:00:00 - 06/12/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34564938

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., 3087., MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 06/12/2022 09:00:00 - 06/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34566450

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ABANT ÇIKMAZI, AKDENİZ, DOĞA PARKI sk bölgelerinde 06/12/2022 09:00:00 - 06/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34556798

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah ARAS, SÜLEYMAN DEMİREL, VEDAT ALTUN sk bölgelerinde 06/12/2022 09:00:00 - 06/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34564228

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-105, G-108, G-40, G-410, G-588, G-86, G-87 sk bölgelerinde 06/12/2022 09:00:00 - 06/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34564882

İSTANBUL ESENYURT ilce -HÜRRİYET mah sk bölgelerinde 06/12/2022 09:00:00 - 06/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34564200

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 336., 336/1., 343., PİRİ REİS sk bölgelerinde 06/12/2022 09:00:00 - 06/12/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34565480

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk / MEHMET AKİF mah 1.AKARSU, 1.AŞIK VEYSEL, 1.IŞIK, 1.KILAVUZ, 1.SERHAT, 2.AKARSU, 2.UĞUR, ARİF HİKMET, EMRE, KEMALPAŞA, NİFER sk bölgelerinde 06/12/2022 09:00:00 - 06/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34567610

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -SULTAN MURAT mah sk bölgelerinde 06/12/2022 09:00:00 - 06/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34565618

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 4.ENGİN, TERZİ sk bölgelerinde 06/12/2022 09:00:00 - 06/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34565478

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 603., BEYAZIT, HÜRRİYET sk / GÜLTEPE mah HACIOĞLU sk / YENİ MAHALLE mah ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk / YEŞİLOVA mah 3.GAZİ, FEVZİ ÇAKMAK, KOCATEPE, SAKARYA sk bölgelerinde 06/12/2022 09:00:00 - 06/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34565481

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.IŞIK, 1.MİMAR SİNAN, 1.SEMBOL, 1.SÜLÜN, 1.TOLGA, 1.UZAY, 3.KARTAL, 4.CAN, AKATLAR, AKYEL, BABİL, KAFKAS, MİMARBAŞI, OKAN, OSMANCIK, ŞEHİT ENGİN İNCE sk bölgelerinde 06/12/2022 10:00:00 - 06/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34564262

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah FEVZİPAŞA sk / DERVİŞ ALİ mah CANFEDA CAMİİ, FEVZİPAŞA, HASAN FEHMİPAŞA, KANAT, KELEBEK, KURTAĞA ÇEŞMESİ, NAKKAŞ SAHİ, NUREDDİN TEKKESİ sk / HIRKA-İ ŞERİF mah FEVZİPAŞA sk / KARAGÜMRÜK mah ENDERÛNİ RIFATBEY, FEVZİPAŞA, KÜÇÜK DEĞİRMEN, MUHTAR YEKTA, SAĞEL, VİRAN MESCİDİ sk bölgelerinde 06/12/2022 01:00:00 - 06/12/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34564264

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah AKBOĞA, AKBOĞA ÇIKMAZI, AKSEKİ CAMİİ, AKSEKİ CAMİİ ÇIKMAZI, ARMUTLU, ARMUTLU ÇIKMAZI, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, DİRİM, EVCİMENT ÇIKMAZI, GÜL DEDE, KABAKULAK, KAFZADE, KALFA, KAŞIKÇI, KAŞIKÇI 1. ÇIKMAZI, KAŞIKÇI 2. ÇIKMAZI, KEÇECİLER, KEÇECİLER ÇIKMAZI, KUM ODALARI, KUM ODALARI ÇIKMAZI, KÜLAHLI, MELEK HOCA, MELEK HOCA 1. ÇIKMAZI, MIZRAKLI, NİKAH, PERENDEBAZ, PERENDEBAZ ARALIĞI, PERENDEBAZ ÇIKMAZI, SOFALI ÇEŞME, TÜRKİSTAN, YENİ BUCAK, İMAM SÜREYYA, İPEK KAYTAN sk / KARAGÜMRÜK mah ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, KUYU ÇIKMAZI 1., NEYZENLER, NİYAZİ MISRİ, PROF. NACİ ŞENSOY, REDİF, SARMAŞIK, SARMAŞIK ÇIKMAZI, SOFALI ÇEŞME, VİRAN ODALARI, VİRAN ODALARI ARALIĞI, YUSUFAĞA, YUSUFAĞA ARALIĞI, İMAM CEMİL ÇIKMAZI, ŞEHİT ÜMİT AKBAŞ, ŞUHEDA sk bölgelerinde 06/12/2022 01:30:00 - 06/12/2022 02:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34562632

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, MEKTEP, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, LALE, MAHİR, MAREŞAL, MEKTEP, URAN, İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah ORKİDE sk bölgelerinde 06/12/2022 14:00:00 - 06/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.