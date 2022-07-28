İstanbul Havalimanı, Türkiye için yüksek hızda veri iletişimi sağlayacak 5G teknolojisinin kullanılacağı ilk yer olacak. Türkiye'de hizmet veren 3 GSM operatörü, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tanıtım töreniyle ilk kez 5G hızını yolcuların hizmetine sunacak. 5G nedir? 5G hızı ne kadar? Nerelerde 5G internet kullanılacak?

5G NEDİR, HIZI NE KADAR?

5. Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti; yeni nesil kablosuz telefon teknolojisidir. Dördüncü nesil teknolojinin yaklaşık 10 katı veri iletim hızı sağlamaktadır.

Bu hız kullanılan cihazın kategorisine göre 1 ila 10 Gbps arasında değişebilecektir. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ve Avrupa Birliği tarafından 2020 yılına kadar tamamlanması ve kullanılmaya başlanılması öngörülmektedir.[2] Samsung tarafından uygulanarak test ortamında hız rekoru kırılmıştır.

Kasım 2016 tarihinde Samsung, Çin Mobil Araştırma Enstitüsü (CMRI) ile birlikte yaptığı çalışmalarda 5G prototip denemesini başarıyla tamamladıklarını duyurmuştur.

BTK tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin 5G çalışmalarına adapte olmaya çalıştığı ayrıca Türkiye'nin 5G kullanan ilk ülkelerden biri olacağı ifadelerine yer verildi.

Günümüz 5G teknolojisiyle gerçek şebekelerde 4.7 Gbit/sn hızına, laboratuvar ortamlarında ise 7.5 Gbit/sn hızlarına ulaşılmıştır. 5.5G çalışmalarıyla (muhtemelen 2025 ve 2030 yılları arasında) ise hızın 20 Gbit/sn'ye kadar indirme (download) ve 10 Gbit/sn'ye kadar yükleme (upload) olmak üzere baz istasyonu başına toplam (agrega) 30 Gbit/sn'ye yükseltilmesi hedeflenmiştir.

5G Teknolojisinin korona virüsü yaydığı iddialarına karşı Türkiye'de test amaçlı bir adet 5G istasyonunun bulunduğundan ve Ar-Ge amaçlı kullanımından bahsedilerek baz istasyonu sayısı ile koronavirüs vaka sayısı arasında herhangi bir ilişki bulunmadığı EMO tarafından duyurulmuştur.[9] Çin'in 2021 yılının sonlarına doğru toplam 5G istasyon sayısının 1.7 milyonun üzerinde olacağı öngörülüyor.

Bilim insanları Covid-19 ile 5G arasında bir bağlantı olabileceği fikrini "tam bir saçmalık" diye tanımlıyor ve bunun biyolojik olarak imkansız olduğunu söylüyorlar. Ayrıca İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Tıbbi Direktörü Stephen Powis de komplo teorilerini "en kötü sahte haber türü" olarak nitelendirdi.