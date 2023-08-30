591 Yıllık Tarihi Medrese Kiralığa Veriliyor

Kayseri'de yaşayan Mustafa Kemal Tatar, sahibi olduğu 591 yıllık tarihi medreseyi kiralığa çıkardı. Tatar, medreseye çok emek verdiklerini söyleyerek, "Burası bir dükkan olmadığı için aklı başında kurumsal bir yere kiralamak istiyorum" dedi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Cami Kebir Mahallesi'nde bulunan ve Dulkadiroğlu Beyliği tarafından 1432 yılında yaptırılan Hatuniye Medresesi 1980 yılında iş insanı Mustafa Kemal Tatar'ın babası tarafından tapu altına alındı. Zaman içerisinde han olarak da kullanıldığı için bir kısmı hasar gören medrese, Tatar ailesi tarafından yüksek maliyetler ve senelerce süren çalışma sonucunda toparlandı. Boş duran medresenin yıpranmasını istemeyen Mustafa Tatar da tam 591 yıllık tarihi olan medreseyi kiralığa çıkardı. Medresenin kapısına kadar orijinal gibi yaptırdıklarını söyleyen Tatar, kafeterya tarzı işletmeler için kiraya vermeyeceğini ve medreseye iyi bakabilecek kurumsal bir firmaya kiralamayı düşündüğünü belirtti.

Medreseyi virane halde aldıklarını ve aldıkları yıllarda 10 yıl kadar temizlemekle ve toplamakla uğraştıklarını söyleyen Mustafa Kemal Tatar, "Biz bu medreseyi 1980 yılında aldık ama buranın tarihi eski, 590 yıllık falan var. Dulkadiroğulları'ndan geçme Hatuniye Medresesi burası. Rahmetli babam 1980 yılında burayı virane bir yerken aldı, çok masraf etti ve yaptırdı. Ne kapı vardı, ne duvar vardı. İçeriden çok hayvan pisliği çıkarttık. O senelerde inşaatın yapılması 5-10 yıl sürdü. Bayburt'tan ustalar geldi. Kapıları yoktu orijinali gibi yapıldı. Yukarısında ayakkabıcılar, çay ocakları ve bakkal gibi iş yerleri vardı. Hepsi gelmiş ve bir yerlerine yerleşmişti ama rahmetli babam tarihi sevdiği için burayı yaptırdı ve restore ettirdi. O zamanın parasıyla epey masraf ederek bu duruma getirdi. Şimdi ben kurumsal bir firma arıyorum orayı kiraya vermek için. Şayet iyi bir firma gelir isterse yardımcı olurum yoksa kapalı duruyor zaten şu anda. Burası tarihi bir yer, dükkan değil ki, iş yeri de değil. Mesela geliyorlar arkadaşlar kafeterya yapacağım diye. Çok genç arkadaşlar aradı ama ben de vermem o şekilde. Bana 10 katı para da verseler vermem. Ben kurumsal bir firma arıyorum. Yani aklı başında biri olacak. Hiç olmazsa yarın bir gün devretmesin. Diğer türlüsünde "Atalarımızın medresesi meyhaneye döndü" derler. Ben kafeterya gibi bir yer olmasını düşünmüyorum ama aklı başında bir firma olursa yardımcı olurum. Boş durmasın. Orada boş duruyor ama işleyen demir pas tutmaz. Boş durdukça yine bozulacak. Geçenlerde gittim çatısı akıyormuş hemen yaptırdım. İşi bilen arkadaşların dediğine göre yaptırdık da kurtardık. Zaten yazın oranın içi serindir, kışın da sıcaktır. Ondan dolayı hiç olmazsa kiraya verirsek işleyen demir pas tutmaz" dedi. - KAYSERİ