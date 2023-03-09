591 km menzilli MG ZS EV Türkiye'de!

Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen İngiliz otomobil markası MG'nin yüzde 100 elektrikli yeni modeli ZS EV, Mart ayı itibarıyla lansmana özel 1 milyon 379 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Euro NCAP'ten kazandığı 5 yıldız ile güvenliğini kanıtlayan ZS EV'nin Luxury versiyonunda panoramik açılabilir cam tavan, MG Pilot teknolojik sürüş destek sistemi, kablosuz telefon şarjı, V2L araçtan araca şarj özelliği, karbon fiber görünümlü ön konsol, sportif kırmızı dikişli koltuklar ve 448 litre bagaj hacmi standart olarak sunuluyor.

Premium özellikleri standart olarak sunmasıyla dikkat çeken yeni ZS EV'nin şehir içinde 591 km'ye varan menzil sunabilmesi ise en çok dikkat çeken özellik olarak öne çıkıyor. Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal yaptığı açıklamada; "Ülkemizde MG'ye gösterilen ilgi ve başarılarımız sayesinde yeni ZS EV'nin geliştirilmesinde aktif rol alan ülkelerden biri olduk. Yeni ZS EV'nin müşterilerimizin geri bildirimleri doğrultusunda geliştirildiğini söyleyebiliriz. Yeni ZS EV, sınıfının üstünde boyutları, 5 yıldızlı Euro NCAP güvenliği, ileri teknolojisi ve standart olarak sunulan premium özellikler ile rakiplerinden ayrılıyor" dedi.

Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal

Tibet Soysal: "Elektrikli otomobil denilince akla ilk ZS EV geliyor"

Yeni ZS EV'nin elektrikli menzili konusuna da vurgu yapan Tibet Soysal, "Ülkemizde yüzde 100 elektrikli denilince ilk akla gelen modellerden olan yeni ZS EV, kapasitesi artırılan bataryası sayesinde 440 km menzil sunuyor. Şehir içi kullanımlarda ise menzili 591 km'ye ulaşabiliyor. Markamıza olan yoğun talebin farkındayız. Satış ve pazarlama konusundaki faaliyetlerimiz globalde markanın dikkatini çekti ve Türkiye pazarını önceliklendirmelerinde etkili oldu. Bu da araç bulunabilirliği konusunda istediğimiz adetleri talep edebilmemizi sağladı. Bu sayede müşterilerimize çok beklemeden araç teslim avantajı sağlayabileceğiz" dedi.

"Yeni ZS EV, kullanıcıların isteklerine göre geliştirildi"

ZS EV modelinin MG markası için ne kadar değerli olduğunu vurgulayan Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal; "Yüzde 100 elektrikli ZS EV modeli ile birçok konuda öncü olmayı başardık. Ülkemizde ilk defa televizyonlarda elektrikli bir otomobilin reklamını yayınladık. ZS EV, sınıfının Euro NCAP'ten 5 yıldız alan ilk yüzde 100 elektrikli modeli oldu. Valueguard ikinci el değer koruma programımız ve Wallbox şarj istasyonu ile müşterilerimize kendi evlerinde hızlı şarj çözümü sunmamız ile de birçok yeniliği Türkiye'ye getiren marka olduk. En önemlisi de ülkemizde MG'ye gösterilen ilgi ve başarılarımız sayesinde yeni ZS EV projesinde aktif rol alan ülkelerden biri olduk. Müşterilerimizin geri bildirimlerini yakından takip ederek üretim merkezi ile yaptığımız paylaşımların sonucunda yeni ZS EV taleplerimiz dikkate alınarak geliştirildi. Satışa çıktığı ülkelerde birçok prestijli ödül kazanan ve İngiltere'de 'Yılın En İyi Elektrikli Aile Otomobili' seçilen yeni ZS EV'yi yollarda görecek olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Elektrikli SUV'de bir başarı hikayesi!

Markanın en çok satılan modeli olan ZS, bugüne kadar 70'ten fazla ülkede 1 milyonun üzerinde satıldı. Satışa çıktığı ülkelerde 40'ın üzerinde prestijli ödül kazanan ZS EV, SUV gövde yapısı, geniş iç hacmi, 448 litre bagaj kapasitesi ve Euro NCAP'ten 5 yıldızlı güvenliği ile son olarak ev sahibi İngiltere'de 2023 yılının "En İyi Elektrikli Aile Otomobili" seçilmişti. Ülkemizde 2021 Haziran ayında yollara çıkan ZS EV aynı ay içerisinde en çok satılan elektrikli otomobil olmuştu. ZS EV, ülkemizde satışa çıktığı günden itibaren çok başarılı bir satış grafiği yakalayarak Türkiye'nin en çok satan ilk 5 elektrikli otomobili arasına girme başarısını da göstermişti. Marka, 2023 yılının ilk yarısında bugüne kadar Türkiye'de satılan tüm elektrikli MG modellerinden daha fazla ZS EV satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Yeni ZS EV bir önceki ZS EV'yi şarj ediyor, 273 km de menzili kalıyor!

Teknolojisi gelişen iç tasarımı, eklenen yeni güvenlik önlemleri ve Türkiye için yepyeni bir teknoloji olan V2L (Vehicle to Load) yani araçtan araca şarj özelliği sayesinde yeni ZS EV, elektrikli araçlar arasında adından çokça söz ettirmeye hazırlanıyor. İngiltere ve İsveç'te "Yılın Otomobili" seçilen yeni ZS EV'nin araçtan araca şarj (V2L) özelliği sayesinde elektronik cihazları şarj etmek veya çalıştırmak mümkün olduğu gibi bu özellik ile ZS EV, bir elektrikli otomobili de şarj edilebiliyor. Hatta yeni ZS EV, 2021 yılında satışa sunulan bir önceki ZS EV'yi yüzde 20'den yüzde 80'e kadar şarj ettikten sonra 273 km daha menzili kalmasıyla da öne çıkıyor. Elektriğin bulunmadığı ortamlarda elektrik enerjisi sağlayan ZS EV, kampçılar ve karavan sahipleri tarafından da rahatlıkla kullanılabiliyor.

13 yeni, 26 geliştirilen özelliğiyle ZS EV

Yeni ZS EV, tasarımıyla, donanımlarıyla ve iç mekan özellikleriyle çok daha fazlasını sunuyor. Yeni ZS EV'nin uzunluğu 9 mm'lik artışla 4323 mm'ye, yüksekliği de 5 mm'lik artışla 1649 mm'ye ulaştı. Daha elektrikli ve daha premium bir görüntü sunan yeni ZS EV, yassı MG logosu ve gövde rengi kapalı ızgarası ile dikkat çekiyor. Alt ızgara tasarımı, koyu renkli farlar, şarj kapağı ve ön tampon deflektörü de diğer ön bölüm yenilikleri arasında yer alıyor. Ayrıca önde 21 LED'den oluşan "Silverstone" farlar daha düşük enerji tüketimi sağlıyor, 50.000 saati aşan kullanım ömürleri var ve yüzde 144 daha parlak aydınlatma sağlıyorlar. Yeni 17 inçlik çift renkli sportif alaşım jantlar, optimize edilmiş, aşınmaya dirençli yapısıyla rüzgar sesinin azaltılmasında etkili olurken, enerji tüketimine de katkı sağlıyor. Koyu renkli "Phantom" LED arka stoplar, yeni arka sis farları ve arka tampon deflektörü de arka tasarımdaki yenilikler arasında yer alıyor.

İç mekanda da yeni tuş takımlarını kapsayan yeni orta konsol ve kırmızı dikişli spor koltuklar göze çarpıyor. Yumuşak malzemeleriyle konfor sunan 6 yönlü elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğunda olduğu gibi ön yolcu koltuğunda da ısıtma fonksiyonu sunuluyor. Toplamda 5 USB çıkışı, kablosuz telefon şarjı, orta konsolda tutamak, 360 derece kamera, otomatik klima, arka koltuklar için havalandırma menfezleri, arka koltuk kol dayanağı içinde bardaklıklar ve arka orta koltuk başlığı, MG ZS EV'nin geliştirilen iç mekan donanımları arasında yer alıyor. Otomobil içinde en yüksek hava kalitesi sağlama fikri ile ortaya çıkan ve MG modellerinde bulunan PM 2.5 filtre sayesinde araç içindeki herkes yolculuk boyunca temiz ve sağlıklı bir hava soluyabiliyor.

Kokpitte yer alan iki farklı dijital ekrandan sürücünün önünde olan 12.3 inçlik gelişmiş görsel sunumuyla LCD göstergeden temel hız, menzil, kalan enerji, adaptif sürüş gibi donanımlar takip edilebiliyor. Orta konsoldaki 10.1 inçlik yansıma önleyici ve parmak izi engelleyici dokunmatik ekrandan da multimedya arayüzleri yönetilebildiği gibi MG Pilot fonksiyonları da dahil olmak üzere sürüş ile ilgili önemli ayarlamalar da yapılabiliyor. Android Auto, Apple Carplay ve Bluetooth uyumlu multimedya, 6 hoparlörlü ve 3 boyutlu ses sistemiyle destekleniyor.

Premium standart donanım

Yeni MG ZS EV, Luxury donanım seviyesiyle sunuluyor. "Uzun Menzilli" batarya ile donatılan Yeni ZS EV son derece kapsamlı premium donanımları standart olarak sunması ile öne çıkıyor. Yeni model, panoramik açılabilir cam tavan, 360 derece kamera, PM2.5 filtreli iklim kontrolü, ısıtmalı ön koltuklar, deri çok işlevli direksiyon, LED farlar ve stop lambaları, 6 yönlü ayarlanabilir elektrikli sürücü koltuğu, 40: 60 oranında katlanabilir arka koltuklar, anahtarsız giriş, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, yeni tasarımlı 17 inç alüminyum alaşım jantlarla yollara çıkıyor. Ayrıca MG Pilot adı verilen gelişmiş sürüş destek sistemi (ADAS) içeriyor. Adaptif Hız Sabitleyici, Otomatik Acil Fren Sistemi, Ön Çarpışma Uyarısı, Şerit Takip Desteği, Kör Nokta Monitörü ve Trafikte Sürüş Sistemi gibi özellikler bu sistemin altında yer alıyor.

Yeni ZS EV; Dover White, Pebble Black, Diamond Red, Battersea Blue ve Blade Silver olmak üzere beş farklı gövde rengiyle sunuluyor. Elektrikli MG modelleri, elektrikli aktarma organları ve batarya da dahil olmak üzere 7 yıl/150.000 km garantiye sahip olarak sahiplerine teslim ediliyor. Doğan Trend Otomotiv, önceki ZS EV modelinde çok konuşulan Valueguard ikinci el değer koruma garantisini Yeni ZS EV için de sunuyor.

Elektrikli sürüşte güçlü performans özellikleri

ZS'in en yeni versiyonu yüzde 100 elektrikli ZS EV'nin performans değerlerinde de önemli gelişimler sağlandı. 105 kW yerine artık 115 kW güç üreten elektrik motoru besleyen batarya kapasitesi de 44,5 kWsa'den 72,6 kWsa'e yükseltildi. Şarj süresini kısaltacak geliştirmeler de yapıldı, dahili AC şarj gücünün kapasitesi 11 kWsa'e artırıldı. Azami DC şarj gücü 92 kW'ye yükseltilerek yüzde 30'dan 80'e olan şarj süresi 40 dakikadan 30 dakikaya indirildi. Yeni ZS EV'nin enerji tüketimi 17,8 kWsa/100 km'ye düşerken WLTP menzili 263 km'den 440 km'ye çıktı. Yeni model, tüm bunlara ek olarak artık şehir içinde 335 km yerine 591 km'lik menzile ulaşabilmesiyle segmentindeki en iddialı seçeneklerden biri konumuna geliyor. Maksimum hız ise 140 km/sa'ten 175 km/sa'e yükseltilen Yeni ZS EV, 0-50 km/s hızlanmasını 3,6 saniyede ve 0-100 km/s hızlanmasını 8,6 saniyede tamamlıyor.

Sahip olduğu Eco, Normal ve Sport olarak 3 farklı sürüş modu ve 3 seviyeli enerji geri kazanım seçeneği sunan KERS (Kinetik Enerji Geri Kazanım Sistemi), ZS EV kullanıcısının tüm ihtiyaçlarına cevap verirken menzilinin de kontrol edilmesine olanak tanıyor. Akıllı batarya yönetim sistemi ile çok daha verimli batarya kullanımı sağlayan ZS EV'nin üst düzey batarya koruma özelliği ile de güvenlik ön planda tutuluyor.

Aile için ideal bir elektrikli

Yeni MG ZS EV, geliştirilen özellikleriyle kalabalık aileler de dahil olmak üzere herkese hem günlük hem de haftasonu yolculuklarında eksiksiz bir yol arkadaşı oluyor. Sınıfının en geniş iç hacimlerinden birini sunan ZS EV, MG'nin ses ve titreşim konusundaki üstün NVH değerlerinde yeni bir seviyeye erişiyor. EDS Akustik Panel Kaplaması, çamurluk iç panellerindeki özel yalıtım ve Michelin 3ST lastikler gibi çok sayıdaki akustik konforu iyileştirici sayesinde yeni ZS EV ile tüm yolculuklar konforlu ve sessiz oluyor. 448 litre ile 1166 litre arasında değiştirilen bagaj hacmine ek olarak iç mekanda 23 farklı saklama alanıyla fonskiyonellik artırılıyor. 50 kg taşıma kapasiteli alüminyum tavan raylarına ek olarak 500 kg çekme kapasitesiyle de hafta sonu kaçamakları için ideal bir SUV oluyor.

Deneyim noktaları hızla artmaya devam ediyor

Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG, elektrikli ve benzinli modelleriyle elde ettiği başarıya paralel olarak satış ve servis ağını da genişletiyor. Geçtiğimiz yılın MG markası için öne çıkan başlıklarından biri de Servis ve Deneyim Noktaları sayısındaki artış olmuştu. Elektrikli yeni modellerin de katılımı ile 2023 yılında yatırımlarına devam edecek olan MG markası, bu sene deneyim noktalarının sayısını 23'e çıkartacak.

Teknik özellikler

Uzunluk: 4323 mm

Genişlik: 1809 mm

Yükseklik: 1649 mm

Aks mesafesi: 2585 mm

Yerden yükseklik: 161 mm

Bagaj hacmi (Koltuklar dik/katlı): 448/1166 litre

Maksimum güç: 115 kW (156 PS)

Maksimum tork: 280 Nm

Hızlanma 0-50 km/s: 3,6 sn

Hızlanma 0-100 km/s: 8,6 sn

Maksimum hız: 175 km/s

Batarya kapasitesi: 72,6 kWsa

WLTP menzili: 440 km

Şehir içi menzil: 591 km

Enerji tüketimi: 178 kWsa/km

Entegre şarj cihazı (AC): 11 kW

DC %5-80 şarj süresi: 40 dk

Boş ağırlık: 1620 kg

Çekme kapasitesi (frensiz): 500 kg

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