59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyeleri belli olmaya başladı. Peki, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman, jürileri kim? İşte detaylar...

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali resmi Twitter adresinden jüri üyelerini açıklamaya başladı. Festivalde yer alacak yapımları ve jüri üyelerinin açıklandığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali merak konusu oldu. Peki, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman, jürileri kim? Detaylar haberimizde...

59. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN?

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması'nda yarışacak yapımlar açıklandı. Doç. Dr. Ahmet Gürata, Senem Erdine ile Engin Palabıyık'tan oluşan seçici kurul bu yıl Belgesel Film Yarışması için 10, Kısa Metraj Film Yarışması için 12 filmi seçti. Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

59. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ JÜRİLERİ KİM?

Seçilen filmleri değerlendirecek Ulusal Belgesel Film Yarışması ana jüri üyelerini yönetmen-senarist Ceylan Özgün Özçelik, belgesel film yönetmeni Elif Ergezen ve belgesel sinemacı Hilmi Etikan oluştururken, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jürisi ise oyuncu Ezgi Mola, sinema yazarı-senarist-yönetmen Melikşah Altuntaş ve yönetmen- senarist Nazlı Elif Durlu'dan oluşuyor.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI ADAYLARI

23 Sentlik Asker / Mümin Barış

Boşlukta / Somnur Vardar

Düet / Ekin İlkbağ & idil Akkuş

Filmin Adı Ne? / Pınar Fontini

Hatice/ Murat Erün

Iska / Mert Erez

KAF KAF / Metin Dağ

Kim Mihri / Berna Gençalp

Plaza Köylüleri / Hazar Uyar

Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı / Behçet Güleryüz

ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI ADAYLARI

Aforoz/ Yılmaz Özdil

Ben Tek Siz Hepiniz / Barış Kefeli & Nükhet Taneri

Birlikte, Yalnız / Kasım Ördek

Bugün Değil / Yağmur Mısırlıoğlu

Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada / Özgürcan Uzunyaşa

Fırtına / Esme Madra

Koyun / Benhür Bolhava

Kule / Emre Birişmen

Rutubet / Turan Haste

Suriyeli Kozmonot / Charles Emir Richards

Suyu Bulandıran Kız / Deniz Telek

Tek Yön / R. Hakan Arslan & Kerem Yükseloğlu