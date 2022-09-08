59. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman, jürileri kim?
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59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyeleri belli olmaya başladı. Peki, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman, jürileri kim? İşte detaylar...
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali resmi Twitter adresinden jüri üyelerini açıklamaya başladı. Festivalde yer alacak yapımları ve jüri üyelerinin açıklandığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali merak konusu oldu. Peki, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman, jürileri kim? Detaylar haberimizde...
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması'nda yarışacak yapımlar açıklandı. Doç. Dr. Ahmet Gürata, Senem Erdine ile Engin Palabıyık'tan oluşan seçici kurul bu yıl Belgesel Film Yarışması için 10, Kısa Metraj Film Yarışması için 12 filmi seçti. Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.
Seçilen filmleri değerlendirecek Ulusal Belgesel Film Yarışması ana jüri üyelerini yönetmen-senarist Ceylan Özgün Özçelik, belgesel film yönetmeni Elif Ergezen ve belgesel sinemacı Hilmi Etikan oluştururken, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jürisi ise oyuncu Ezgi Mola, sinema yazarı-senarist-yönetmen Melikşah Altuntaş ve yönetmen- senarist Nazlı Elif Durlu'dan oluşuyor.
ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI ADAYLARI
23 Sentlik Asker / Mümin Barış
Boşlukta / Somnur Vardar
Düet / Ekin İlkbağ & idil Akkuş
Filmin Adı Ne? / Pınar Fontini
Hatice/ Murat Erün
Iska / Mert Erez
KAF KAF / Metin Dağ
Kim Mihri / Berna Gençalp
Plaza Köylüleri / Hazar Uyar
Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı / Behçet Güleryüz
ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI ADAYLARI
Aforoz/ Yılmaz Özdil
Ben Tek Siz Hepiniz / Barış Kefeli & Nükhet Taneri
Birlikte, Yalnız / Kasım Ördek
Bugün Değil / Yağmur Mısırlıoğlu
Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada / Özgürcan Uzunyaşa
Fırtına / Esme Madra
Koyun / Benhür Bolhava
Kule / Emre Birişmen
Rutubet / Turan Haste
Suriyeli Kozmonot / Charles Emir Richards
Suyu Bulandıran Kız / Deniz Telek
Tek Yön / R. Hakan Arslan & Kerem Yükseloğlu