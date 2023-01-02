5816 sayılı kanun nedir? 5816 Sayılı kanunu ne zaman çıkartıldı? 5816 sayılı kanunu kim çıkardı?

Sosyal medya kullanıcıları tarafından gündeme getirilen 5816 sayılı kanun merak konusu oldu. Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun detayları vatandaşlar tarafından araştırlıyor.Peki, 5816 sayılı kanunu nedir? 5816 sayılı kanunun içeriği nelerdir? 5816 Sayılı kanunu ne zaman çıkartıldı? 5816 sayılı kanunu kim çıkardı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

5816 sayılı kanun, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya kullanıcıları tarafından gündeme getirilen Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ya da bilinen adıyla Atatürk'ü Koruma Kanununun detayları merak ediliyor. Peki,5816 sayılı kanunu nedir? 5816 sayılı kanunun içeriği nelerdir? 5816 Sayılı kanunu ne zaman çıkartıldı? 5816 sayılıkanunu kim çıkardı? Detaylar haberimizde...

5816 SAYILI KANUN NEDİR?

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun veya 5816 sayılı kanun, kamuoyunda anıldığı şekliyle Atatürk'ü Koruma Kanunu, 25 Temmuz 1951'de kabul edilmiş Türkiye Cumhuriyeti kanunudur. Konusu, ülkenin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e karşı işlenecek suçlardır.

5816 SAYILI KANUNUN İÇERİĞİ NELERDİR?

Atatürk'ün heykellerine ve büstlerine yapılan saldırıların çoğalması sebebiyle Demokrat Parti iktidarı tarafından 5816 sayılı kanun çıkarılmıştır. Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmiş ya da söven kişi bir seneden üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Atatürk'ü temsil eden büst, heykel ve abideleri ya da Atatürk'ün kabrini tahrip etmiş, kırmış, bozmuş ya da kirletmiş olan kimseye bir seneden beş yıla kadar ağır nitelikteki hapis cezası verilmektedir. Bu fıkralarda yazılı olan suçları işlemeye başka kimseleri teşvik eden kişi asıl fail gibi cezalandırılmaktadır.

5816 SAYILI KANUN NE ZAMAN ÇIKARILDI?

Mustafa Kemal Atatürk aleyhine işlenen suçlara yönelik uygulamaya konan kanun, 25 Temmuz 1951 tarihinde kabul edilmiş olup 31 Temmuz 1951 tarihinde de Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5816 SAYILI KANUNU KİM ÇIKARDI?

Atatürk'ün heykel ve büstlerine yapılan saldırıların artmasından dolayı, Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde Demokrat Parti iktidarı tarafından çıkarılmıştır.