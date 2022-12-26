Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz gazıyla ilgili müjdeyi verdi. Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 320 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti." ifadelerini kullandı. Bunun ardından vatandaşlar, 58 milyar metreküp doğalgaz ne kadar, kaç milyar TL ediyor? Yeni keşfedilen 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi piyasa değeri nedir? merak etti. İşte detaylar...

Yılın son Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, vatandaşlara bir de müjde verdi. Peki, 58 milyar metreküp doğalgaz ne kadar, kaç milyar TL ediyor? Yeni keşfedilen 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi piyasa değeri nedir? Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin piyasa değeri kaç milyar dolar? Ayrıntılar haberimizde...

NE KADAR DOĞALGAZ REZERVİ BULUNDU?

Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazıyla ilgili yeni müjdeler verdi. Fatih Sondaj gemisinin Çayçuma'da 58 milyar metreküplük daha rezerv bulunduğunu belirten Erdoğan, "Karadeniz gazının uluslararası piyasalardaki değeri 1 trilyon doları bulmaktadır" dedi.

58 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ'IN PİYASA DEĞERİ NEDİR?

Karadeniz gazının ekonomik değerinden de bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü rakamla Karadeniz gazının uluslararası piyasalardaki değeri 1 trilyon doları aştı Onun için 2023 çok önemli. 85 milyon hep birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük değerini ülkemize kazandırmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz" dedi.

Erdoğan açıklamalarının devamın şunları söyledi:"Akdeniz'deki keşif çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz. Rabbimizin yardımı ve ekranları başında bizi izleyen milletimizin desteği 2023 ve sonrasında sürekli yeni müjdelerle kamuoyunun huzuruna çıkmayı ümit ediyoruz. 7 uluslararası boru hattı, 2 yeraltı doğalgaz depolama tesisimiz enerjide merkez ülke olmak için gereken tüm imkana sahibiz. Türk Akım Trakya'ya gelecek. Oradan da Batı'ya bizden gidecek. Rusya ile işbirliğimizde bu adımı atacağız. Amacımız ülkemizde gazın gazla rekabet edeceği pazar olacaktır.