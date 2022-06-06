54 farz nedir? 54 farz maddeleri nelerdir, hangileridir? Anlamı ve açıklamaları - Haberler

İslam dininde 32 farz ve 54 farzlar vardır. Bu farzlar müslümanlar tarafından bilinip öğrenilmesi gereken farzlardandır. 54 farz 32 farza göre daha uzundur ve ikinci grup farz olarak geçer. Yani 54 farzda 32 farz bulunmaz. Bu iki farz grubu farklı geçmektedir. 54 farz nedir? 54 farz maddeleri nelerdir? 54 farz maddeler halinde hangileridir?

FARZ NEDİR?

Farz: Fıkıh bilginleri tarafından oluşturulmuş ve tanımlaması yapılmış olan bir İslâm dinî terimidir. Yine fıkıhçılar tarafından tanımlanan efâl-i mükellefînden sayılır. İslâmî anlayışta Allah'ın sözü sayılan Kur'an'da Müslümanlara yapılmasının açık bir şekilde emredildiği kurallar veya ibadetler olarak kabul edilir. Kur'an'da yapılması açık emir ve gereklilik ifade etmeyen fiiller ise vacip gibi başka kavramlar ile tanımlanır.

Yani kısaca günlük hayatımızda da kullandığımız farz "kesinlikle yapılması şart olan" demektir. Dini olarak da kesinlikle emredilen ve yapılması gereken işler anlamına gelmektedir.

TDK'ya göre farz kelimesi "Müslümanlıkta, özür olmadıkça yapılması zorunlu, yapılmaması günah sayılan ibadet." ve "Yapmak zorunda kalınan şey, boyun borcu." anlamlarına gelmektedir.

32 FARZ NEDİR?

32 farz; İman, İslam, namaz ve abdest ana başlıklarında toplam 32 adet farz bulunduğu için literatürde ve halk arasında 32 farz olarak geçiyor. 32 farz İmanın şartları, İslamın şartları, Namazın farzları, Abdestin farzları, Guslün farzları ve Teyemmümün farzları olarak toplamda 32 farzdan oluşur. 32 farzın tamamını geçtiğimiz ay sitemizde paylaşmıştık. Oradan okuyabilirsiniz.

54 FARZ NEDİR?

54 farz ise bir diğer farz grubudur. İslam âlimleri, her Müslümanın öğrenmesi, inanması ve tâbi olması lazım olan farzlardan elli dört tanesini seçmişlerdir. Ardından 54 farz olarak kalmıştır. Halk arasında ise 32 farz ve 54 farz olarak farklı 2 farz grubu bilinir. Daha çok 32 farzın ne olduğu bilinse de 54 farz da bilinmesi gereken farzlardandır. 54 farzın tamamı aşağıdaki gibidir.

54 FARZ NELERDİR?

54 farz sırasıyla maddeler halinde aşağıda yazıldığı gibidir:

- Allah-u Teâlâ'nın (c.c.) bir olduğuna inanmak. - Helâl yemek ve içmek. - Abdest almak. - Her gün vakti geldiğinde 5 vakit farz namazını kılmak. - Cünüp olunduğunda gusül abdesti almak. - Rızkın Allah-u Teâlâ'dan olduğuna inanmak. - Helâl, temiz elbise giymek. - Hak'ka tevekkül etmek. - Kanaat etmek. - Nimetlerinin mukabilinde, Allah-u Teâlâ'ya şükür etmek. (Elhamdülillah zikri "Allah'ım sana şükürler olsun" demektir.) - Kazaya ve kadere razı olmak. - Belalara sabır etmek. (Belalar karşısında isyan etmemek) - Günahlardan tevbe etmek. - Allah rızası için ibadet etmek. - Şeytan'ı düşman bilmek. - Kur'ân-ı Kerîm'in hükmüne razı olmak. - Ölümü hak bilmek. - Allah'ın (c.c.) dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak. Yani Allah'ın sevdiklerini sevip, Allah'ın sevmediklerini sevmemek. - Anneye ve babaya iyilik etmek. - Marûfu emir ve münkeri nehy etmek. (Gücün yettiği kadar dinin emirlerini yaymaya çalışmak) - Akrabayı ziyaret etmek. (Sıla-i rahim yapmak) - Emanete hıyanet etmemek. - Daima Allah-u Teâlâ'dan korkup, haramlardan sakınmak. - Allah'a ve Resûlüne itaat etmek. - Günahdan kaçıp, ibadetlerle meşgul olmak. - Müslüman âmirlere itaat etmek. Hükümdara karşı gelmemek. - Âleme ibret nazarıyla bakmak. - Allah-u Teâlâ'nın varlığını tefekkür etmek. - Dilini, haram fuhuş kelimelerden korumak. - Kalbini temiz tutmak. Kalbini dünyanın zararlı ve faydasız isteklerinden temizlemek. - Hiçbir kimseyi maskaralığa almamak. Alay etmemek. - Harama bakmamak. - Her zaman sözüne sadık olmak. - Kulağını fuhuş söz ve çalgıdan korumak. - İlim öğrenmek. Farzları ve haramları öğrenmek. (Örneğin 32 farz, 54 farz) - Tartı ve ölçü âletlerini, hak üzere kullanmak. - Allah'ın azabından emin olmayıp daima korkmak. - Müslüman fakirlere zekât vermek ve yardım etmek. - Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek. - Nefsinin haram olan isteklerine tâbî olmamak. - Allah rızası için yemek yedirmek. - Kifayet miktarı (yetecek kadar) rızk kazanmak için çalışmak. - Malının zekâtını, mahsülün öşrünü vermek. - Âdetli ve lohusa olan ehline yakın olmamak. - Kalbini günahlardan temizlemek. - Kibirli olmaktan sakınmak. - Baliğ olmamış yetimin malını korumak. - Genç oğlanlara yakın olmamak. Genç oğlanlara, şehvete sebep olacak durum ve hareketlerden uzak durmak - Beş vakit namazı vaktinde kılıp kazaya bırakmamak. - Zulümle kimsenin malını yememek. Kul hakkından korkmak ve kul hakkından sakınmak. - Allah-u Teâlâ'ya şirk koşmamak. - Zinadan kaçınmak. - Şarabı ve alkollü içkileri içmemek. - Yok yere yemin etmemek.

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