515 sayısı ile ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapılması üzerine sosyal medya kullanıcıları tarafından 515 ne demek? 515 sayısı ne anlama geliyor? Merak ediyor. Peki 515 ne anlama geliyor?

515 ne demek? 515 sayısı ile ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapılması üzerine sosyal medya kullanıcıları tarafından 515 ne demek? 515 sayısı ne anlama geliyor? Merak ediyor. Peki 515 ne anlama geliyor? Detaylar...

515 NE DEMEK?



515 Haşimi veya 515 Haşimiler, Türkiye'deki Arapların toplanarak kurduğu ya da üye olduğu Türk karşıtı ve Arap ırkçısı çetedir.

"Geniş bir coğrafyaya yayılan Arap aşiretlerinin kendilerine özgü rakamlarının olduğu, bu "515" sayısı ise Osmanlı'ya isyan eden Haşimilerin sembolizmini içeren bir Arap milliyetçiliğinin alameti olduğunu ifade ediyor.

Kayıtlara göre Birinci Dünya Savaşı esnasında İngiliz desteğiyle Osmanlı Devleti'ne isyan etmiş, Arap Yarımadası'nın kontrolünü eline geçirmiş, fakat birkaç yıl sonra Suudi Hanedanlığı'na yine bir isyanla kaybetmişlerdi.

Sonra da Başta Ürdün ve Suriye olmak üzere Orta Doğu'daki ülkelere dağılmışlar.

'515' sembolü Arap milliyetçiliğini en sıkı şekilde savunan Al Naim, Kariyş, Seliym, Heziyl ve Kenani aşiretlerinin de sembolü olduğu iddia ediliyor.