"51. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali" başladı

NEVŞEHİR - Ürgüp Belediyesi tarafından bu yıl 51.si düzenlenen Uluslararası Bağ Bozumu Festivali düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, bağcılığın tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenen "51. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali" başladı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 1967 yılında ilki gerçekleştirilen ve bu yıl 51.si düzenlenen Uluslararası Bağ Bozumu festivali düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Ürgüp Belediye Başkanlığı önünde Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının marşları ile başlayan Ürgüp Bağ Bozumu festivaline Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün, Emre Çalışkan, Filiz Kılıç, protokol üyeleri, belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar ve turistler katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Ürgüp; adını duyunca heyecanlandıran, yerel halkı için ayrı, gelen ziyaretçiler için apayrı hisler barındıran, dünya medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, beşeri yapının ilk izlerini taşıyan, masalsı peri bacaları ve kayaç yapısıyla dünyanın en gözde bölgesi, misafirperverliği ile dünyaya nam salmış, tarih, kültür ve ibadet başta olmak üzere, gastronomi, aktivite, spor ve organizasyon turizmiyle Mevlana'nın tabiri ile 'gel ne olursan ol gel' diye tüm insanlığı kentimize davet eden misyonu ile tarihin bizlere en büyük armağanıdır" dedi.

Aktürk, "Böyle bir kentte doğup büyümüş olmanın sonrasında da hizmet etme şansı bulmanın gururu ve heyecanı kabul edersiniz ki tahmin edilemez. Şahsım ve ekibimin göreve geldiğimizde ki en öncelikli planlarımızdan bir tanesi Ürgüp'ümüzün marka değerini ve yaşam kalitesini eşit düzeyde olabildiğince yukarı çekmekti. Bu doğrultuda asli belediyecilik unsurlarımız ne ise sosyal belediyecilik unsurlarımızda o olmuştur bizler için. İnsanları kentimizde gezdiren yolu inşa ederken, kentimizde güzel zaman geçirmesi ve memnun ayrılması için de çalışmalarımızı hiç aksatmadık. Aynı şekilde hemşerilerimizi de hiçbir sosyallikten eksik bırakmadık. Biz bağ bozumu festivalimize başka bir boyut kazandırdık. Sadece bağ ve üzüm düsturundan çıkartıp, içine kültürü, sanatı ve yerel yaşam izlenimlerini de ekledik. ve 4. kez yaptığımız bu festivali her yıl 1 adım ileriye taşıma gayretinde bulunduk. Ki tarımı ve turizmi birleştiren bir sembol haline getirdik. Ürgüp'ün 5 bin yıllık bağcılık kültürünü turizmle entegre edip daha göz önünde olmasına gayret ettik" dedi.

Festival çerçevesinde en iyi üzüm yetiştiricileri de belirlendi. Yapılan değerlendirmede

Beyaz üzüm yarışmasında; 1. en güzel beyaz üzüm yetiştiren üretici Ulaşlı köyünden Recep Yazgın olurken, 2. Karacaören köyünden Ali Çeri, 3. ise Çökek köyünden Mehmet Süer oldu.

Siyah üzüm yarışmasında ise en güzel siyah üzüm yetiştiren üretici Karacaören köyünden Ali Çeri birinci, 2. Sofular köyünden Huriye Koçak 2., Aksalur köyünden Bekir Yaman da 3. oldu.

Festival çerçevesinde üzüm ezme yarışması da düzenlendi. Yarışmaya katılan yarışmacılar özel yapım kasalara konulan üzümleri ezerek suyunu çıkartmaya çalıştı. En hızlı üzüm ezen Gürcistanlı turist oldu.

Festival Ürgüp Belediyesi Halk Oyunları ve Gürcistan Halk Dansları gösterilerinin ardından Gülşen Kutlu konseri ile devam etti.