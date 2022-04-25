505 ne demek? 505 anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen 505 kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, 505 anlamı ne? 505 ne demek?

505 NE DEMEK?

Five-oh-five, "505" birini hem öldüren hem de hayatta tutan birşey için ifade edilen bir terimdir.

505, terimi genelde kötü davrandığı halde vazgeçilemeyen bir sevgili için kullanılmaktadır."

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