500T Durakları : 500T Hangi duraklardan geçer? 500T güzergahı nedir? 500T hangi duraklardan geçer? 500T uğradığı ilçeler hangileridir?

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da toplu taşıma araçlarının önemi oldukça büyük. Dolayısıyla ulaşımın önemi her geçen gün artıyor. İstanbul'un en uzun süren güzergahına sahip olan 500T ise çok merak ediliyor. Peki, 500T Hangi duraklardan geçer? 500T güzergahı nedir? 500T hangi duraklardan geçer? 500T uğradığı ilçeler hangileridir?

Avrupa ve Anadolu güzergah hattında hizmet veren 500T'de 2 bilet tarifesi geçiyor. Her iki yakada da pek çok ilçeden geçiş sağlayan 500T neredeyse her zaman dolu oluyor. Peki, 500T durakları ve isimleri nedir? 500T hangi duraklardan geçer? 500T güzergah hattı nereler? 500T Hangi duraklardan geçer? 500T güzergahı nedir?500T uğradığı ilçeler hangileridir?

500T HANGİ DURAKLARDAN GEÇER?

İstanbul gibi bir metropolde ulaşım sağlamak için birçok alternatif bulunuyor. Yolcular ise en çok toplu taşıma araçları tercih ediyor. Otobüslerin belirlediği güzergahlar herkes tarafından görülebiliyor. Böylelikle bireyler gideceği durağı tespit ederek hangi otobüse bineceğini öğrenebiliyor.

500T DURAK İSİMLERİ, 500T GÜZERGAHI

500T TUZLA ŞİFA MAHALLESİ - TOPKAPI GÜZERGAHI

1 - Şifa Mahallesi / Çayırova

2 - Çiftlik Caddesi / Çayırova

3 - 23 Nisan Caddesi / Tuzla

4 - Karakaya / Tuzla

5 - Göksun Sokak / Tuzla

6 - Gönül Sokak / Tuzla

7 - Sumru Sokak / Tuzla

8 - Başkaya Sokak / Tuzla

9 - Selim Sokak / Tuzla

10 - Kiptaş 2. Etap /Tuzla

11 - Pınar Sokak / Tuzla

12 - Narin Sokak / Tuzla

13 - Karakol / Tuzla

14 - Gümüşpınar Camii / Tuzla

15 - Emiroğlu Caddesi / Tuzla

16 - Demir Sokak / Tuzla

17 - İnönü Caddesi/ Tuzla

18 - Buhar Sokak/ Tuzla

19 - Alper Sokak/ Tuzla

20 - Şifa Mahallesi / Tuzla

21 - Atatürk Caddesi / Tuzla

22 - Tuzla Köprü / Tuzla

23 - Fabrikalar / Tuzla

24 - Hürriyet Caddesi / Tuzla

25 - İçmeler İstasyon / Tuzla

26 - İçmeler Köprüsü / Tuzla

27 - Aydıntepe İstasyon / Tuzla

28 - Esenyalı Sapağı / Tuzla

29 - Yanyol Caddesi / Pendik

30 - Güzelyalı Köprüsü / Pendik

31 - Tersane Köprüsü-2 / Pendik

32 - Tersane Köprüsü-1 / Pendik

33 - Kaynarca / Pendik

34 - Pendik Köprüsü / Pendik

35 - Safaş / Kartal

36 - Vergi Dairesi / Kartal

37 - Keresteciler / Kartal

38 - Selçuk Eraydın A.İ.H.L. / Kartal

39 - Kartal Köprüsü / Kartal

40 - Bölge Trafik / Kartal

41 - Ağız ve Diş Sağ. Mrk. / Kartal

42 - Kartal Sanayi / Kartal

43 - Soğanlık Metro / Kartal

44 - İBB Ek Hizmet Binası / Kartal

45 - Anadolu Adalet Sarayı / Kartal

46 - Cevizli Köprüsü / Kartal

47 - Esenkent Metro / Maltepe

48 - Emek / Maltepe

49 - Esenyol / Maltepe

50 - Huzurevi / Maltepe

51 - Maltepe Köprüsü / Maltepe

52 - Nezahat Aslan Ekşioğlu İ. Ö. O / Maltepe

53 - Altayçeşme / Maltepe

54 - Mavi Evler / Maltepe

55 - Küçükyalı Metro / Maltepe

56 - Kadir Has Lisesi / Maltepe

57 - Altıntepe / Maltepe

58 - Bostancı Köprüsü / Ataşehir

59 - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü / Ataşehir

60 - Kozyatağı Metro / Ataşehir

61 - Kavacık Köprüsü / Beykoz

62 - 4. Levent / Beşiktaş

63 - Sultan Selim Mahallesi / Beşiktaş

64 - Seyrantepe Yolu / Beşiktaş

65 - Türk Telekom Stadyumu / Sarıyer

66 - Nurtepe - Viyadük / Eyüpsultan

67 - Nişangah / Kağıthane

68 - Cemal Kamacı / Kağıthane

69 - Çıksalın / Beyoğlu

70 - Bademlik / Beyoğlu

71 - Halıcıoğlu 6 - Şehit Eren Bülbül / Beyoğlu

72 - Ayvansaray / Eyüpsultan

73 - Edirnekapı Tramvay / Eyüpsultan

74 - Edirnekapı Kaleboyu / Eyüpsultan

75 - Topkapı Alt Geçit / Fatih

76 - Topkapı Panaroma 1453 Müzesi / Zeytinburnu

77 - Cevizlibağ / Zeytinburnu

78 - Zeytinburnu Çırpıcı / Bakırköy