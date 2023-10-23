29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde son durum milyonlarca emekli tarafından araştırılmaya devam ediyor. Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle emeklilere 5000 TL ikramiye verilecek. Peki, 5000 TL ikramiye ödeme takvimi! 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?

Emekliye verilecek olan 5000 TL ikramiye için araştırmalar yeni günde de devam ediyor. Ödeme takvimi ile ilgili resmi açıklama ise Bakan Işıkhan'dan geldi ve Kasım ayını işaret etti. Hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Peki, 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek? İşte, 5000 TL ikramiye ödeme takvimi!

5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan. Bakan Işıkhan ödemelerin Kasım ayının 15'ine yakın yapılacağını ifade etti.

HER BAYRAMDA ÖDEENCEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

''Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz." dedi.