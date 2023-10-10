Emeklilere verilecek olan 5000 TL ikramiye hakkında merak edilenler gündemde. Hangi emeklilerin bu ikramiyeden yararlanabileceği ve detaylar araştırılıyor. Peki, 5000 TL ikramiye kimlere verilecek? Hangi emekliler 5000 TL ikramiye alacak? İşte detaylar...

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye müjdesini verdi. Emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacağı ikramiyenin detayları araştırılmaktadır. 5000 TL kimlere verilecek merak konusu oldu. Arama motorlarında 5000 TL ikramiyenin kimlerin alacağı sorgulatılıyor. Peki, 5000 TL ikramiye kimlere verilecek? Hangi emekliler 5000 TL ikramiye alacak? Detaylar haberimizde...

5000 TL İKRAMİYE KİMLERE VERİLECEK?

5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır.