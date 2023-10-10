5000 TL ikramiye kimlere verilecek? Hangi emekliler 5000 TL ikramiye alacak?
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Emeklilere verilecek olan 5000 TL ikramiye hakkında merak edilenler gündemde. Hangi emeklilerin bu ikramiyeden yararlanabileceği ve detaylar araştırılıyor. Peki, 5000 TL ikramiye kimlere verilecek? Hangi emekliler 5000 TL ikramiye alacak? İşte detaylar...
Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye müjdesini verdi. Emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacağı ikramiyenin detayları araştırılmaktadır. 5000 TL kimlere verilecek merak konusu oldu. Arama motorlarında 5000 TL ikramiyenin kimlerin alacağı sorgulatılıyor. Peki, 5000 TL ikramiye kimlere verilecek? Hangi emekliler 5000 TL ikramiye alacak? Detaylar haberimizde...
5000 TL İKRAMİYE KİMLERE VERİLECEK?Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Emeklilerin beklediği müjde hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak" ifadelerini kullandı.
5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?
Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır.