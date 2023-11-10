5000 TL ikramiye bugün yatacak mı? SSK, Bağ-Kur emekli ikramiye ödeme tarihleri!

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenen emekli ikramiyesi bu yıl 3. kez verilecek. Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi olarak da nitelenen 5000 TL ikramiye bugün yatacak mı? Merak edilmekte. Peki, 5000 TL ikramiye bugün yatacak mı? İşte SSK, Bağ-Kur emekli ikramiye ödeme tarihleri!

5000 TL ikramiye bugün yatacak mı? Merak ediliyor ve 10 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte internet üzerinde araştırılıyor. Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Fiilen çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiye yatacak. Milyonlarca emekliye bir defaya mahsus ikramiye verilecek. Peki, 5000 TL ikramiye bugün yatacak mı? İşte SSK, Bağ-Kur emekli ikramiye ödeme tarihleri!

5000 TL İKRAMİYE BUGÜN YATACAK MI?

9 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; 'Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.' sözlerini kullanmıştı.

Hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nundan geçen 5.000 TL emekli ikramiyesi, Genel Kurul'da oylanacak. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yapılacak ikramiye ödemesinin Kasım ayının 15'ine kadar yapılacağını ifade etmişti.

Emekli ikramiyeleri tahsis numarasının son rakamına göre yatırılırsa ödemeler şu şekilde olacak:

4A SSK EMEKLİSİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

4B BAĞKUR EMEKLİSİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde.