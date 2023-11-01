5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? MERAKLA BEKLENEN TARİH AÇIKLANDI! Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emeklilerin merakla beklediği 5000 TL ikramiye ödemesi hakkında detaylar araştırılıyor. Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek merak konusu oldu. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SON DAKİKA! Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Cumhuriyet'in 100. yılına özel emeklilere bir defaya mahsus 5000 TL ikramiye verilecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi vermesinin ardından emekli ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacak merak konusu oldu. Binlerce emekli tarafından5000TL'nin verileceği tarih araştırılıyor. Arama motorlarında emekli ikramiyesi hesaplara yatacağı gün sorgulatılıyor. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SON DAKİKA! Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Detaylar haberimizde...

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışmayan emeklilere bir seferlik olmak üzere verilecek 5 bin liralık ikramiye ödemesinin ne zaman hesaplarda olacağı belli oldu. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'a kadar yatırılacağını söyledi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.