Milyonlarca emeklinin beklediği 5 bin TL ikramiyenin detayları merak ediliyor. Vatandaşlar ise ikramiyenin ne zaman hesaplara geçeceğini araştırdı. Peki, 5000 lira ikramiye ne zaman verilecek? Emekliye 5 bin TL ikramiye hesaplara ne zaman yatacak?

5000 lira ikramiye ne zaman verilecek? Emekliye 5 bin TL ikramiye hesaplara ne zaman yatacak?

Emeklilerin gündeminde 5 bin TL'lik ikramiye yer alıyor. Son günlerde arama motorlarında sıklıkla araştırılan 5000 lira ikramiye ne zaman verilecek? Emekliye 5 bin TL ikramiye hesaplara ne zaman yatacak? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

TBMM Genel Kurulunda, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme yasalaştı. İkramiye ödemelerinin 15 Kasım'a kadar yatırılması bekleniyor.

5000 LİRA İKRAMİYE KİMLERE VERİLMEYECEK?

Emekli aylığı alıp sigortalı olarak çalışanlar, ikramiyenin dışında tutuldu. Diğer emeklilere, kasım ayı içinde ikramiye ödenecek. 12.2 milyon emekliye ödeme yapılacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.