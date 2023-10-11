Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus yapılacak 5 bin lira ikramiye ödemesi tartışma konusu oldu. Düzenlemenin kapsamının genişletilmesi istenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tartışmalara son noktayı koydu. Peki, 5000 lira ikramiye kimlere verilecek? Emekliye 5 bin lira ikramiye ne zaman ödenecek, hesaba ne zaman geçer?

5000 lira ikramiye kimlere verilecek? Emekliye 5 bin lira ikramiye ne zaman ödenecek, hesaba ne zaman geçer?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından çalışmayan emeklilere bir müjde vermişti. Erdoğan, bu yıl bir defaya mahsus olmak üzere emeklilerin geçim derdini azaltmak için 5 bin lira ikramiye verileceğini söyledi. Merak edilenler arasında ise 5000 lira ikramiye kimlere verilecek? Emekliye 5 bin lira ikramiye ne zaman ödenecek, hesaba ne zaman geçer? soruları yer aldı.

5000 LİRA İKRAMİYE KİMLERE VERİLECEK?

Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus yapılacak 5 bin lira ikramiye ödemesi tartışma konusu oldu. Düzenlemenin kapsamının genişletilmesi istenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tartışmalara son noktayı koydu. Bakan Işıkhan, "Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek. Sosyal devlet olarak hedef grubumuz mağdur olan geçim sıkıntısı yaşayan emeklileri kapsam içine almaktı" dedi.

"ELDE EDEBİLECEĞİMİZ MAKSİMUM SONUÇ BUYDU"

Bakan Işıkhan konu hakkında şunları söyledi: "Biz düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun emeklilerimize, çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Mücbir sebeplerden dolayı bütçemiz de bir kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz maksimum sonuç buydu.

"HEDEF GRUBUMUZ GEÇİM SIKINTISI YAŞAYAN EMEKLİLERDİ"

Başka bir çalışma söz konusu değil. Sosyal devlet olarak hedef grubumuz mağdur olan geçim sıkıntısı yaşayan emeklileri kapsam içine almaktı."

EMEKLİYE 5000 LİRA İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiye 1 defaya mahsus olacak. Ödemeler, kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.

DUL VE YETİMLER DE YARARLANACAK

Dul ve yetimler de emeklilik hisse oranına göre ikramiye alacak. Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.