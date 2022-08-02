Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısının ardından son günlerde gündemde olan 10 liralık madeni para, 500 ve 1000 liralık banknotların basılması hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 500 ve 1000 TL banknot basılacak mı? Yeni bozuk para tedavüle girecek mi?

500 ve 1000 TL BANKNOT BASILACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ortaya çıkan iddialar hakkında "Yanlış bilgi" ifadesini kullanarak, "Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma da ihtiyaç da yok" dedi.