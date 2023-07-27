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500 TL'lik banknot çıkacak mı? 500 TL'lik para basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı açıkladı!

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TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesi sonucu bir süredir 500 TL'lik banknotun basılacağı iddia ediliyordu. Konu hakkında net bir açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı 500 TL'lik banknot çıkacak mı? Sorusunu yanıtladı. Peki, 500 TL'lik banknot çıkacak mı? 500 TL'lik para basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı açıkladı!

TCMB Başkanı Erkan: Faiz artırılmasının yeterli ve yetersiz niteliklendirilmesi, bütünsel yaklaşımın etkileri incelendikten sonra yapılabilirTCMB Başkanı Erkan: Faiz artırılmasının yeterli ve yetersiz niteliklendirilmesi, bütünsel yaklaşımın etkileri incelendikten sonra yapılabilir
500 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı iddiaları yalanladı500 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı iddiaları yalanladı

500 TL'lik banknot çıkacak mı? Sorusu, enflasyon nedeniyle uzun zamandır gündemdeki yerini koruyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yılının 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Erkan, piyasalar tarafından dikkatle takip edilen raporun sunumunda yeni döneme ilişkin önemli mesajlar verdi. Daha sonra soru cevap kısmına geçen Erkan, "500 TL'lik banknot" basılacağına yönelik iddiaları yanıtladı. Peki, 500 TL'lik banknot çıkacak mı? 500 TL'lik para basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı açıkladı!

500 TL'LİK BANKNOT ÇIKACAK MI?

Enflasyon Raporu'nun sunumunda bir gazeteci Erkan'a "Son dönemde özellikle 200 liralık banknotların çok dolaşımda olduğunu biliyoruz. Yeni ve daha yüksek tutarlı banknotların basılması gündemde mi?" sorusunu yöneltti.

Söz konusu soruya kısa ve net bir cevap veren Erkan, "Daha yüksek banknot üzerinde şu anda çalışmıyoruz. Enflasyonla mücadeledir hedefimiz. Yüzde 5 enflasyon hedefini değiştirmeyeceğiz" dedi.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Hafize Gaye Erkan Gündem Ekonomi Haberler

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