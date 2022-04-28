500 TL'lik banknot çıkacak mı? 5 TL'lik bozuk para çıkacak mı? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

500 TL'lik banknot çıkacak mı? 5 TL'lik bozuk para çıkacak mı?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
500 TL'lik banknot çıkacak mı? 5 TL'lik bozuk para çıkacak mı?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 500 TL'lik banknot ve 5 TL'lik madeni para çıkarılacağına dair iddialarla ilgili suskunluğunu bozdu. Peki, 500 TL'lik banknot çıkacak mı? 5 TL'lik bozuk para çıkacak mı?

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, 500 liralık yeni banknotlar ve 5 liralık madeni paralar için hazırlıkların başladığını iddia etmişti. Damga ve Darphane Gelen Müdürlüğü'nün son adımları da bu iddiaları güçlendirmişti. 5 TL'lik bozuk para çıkacak mı? 500 TL'lik banknot çıkacak mı?

500 TL'LİK BANKNOT ÇIKACAK MI?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 500 TL'lik banknot ve 5 TL'lik madeni para çıkarılacağına dair iddialarla ilgili suskunluğunu bozdu. Kamuoyunda gündem olan iddiayı yalanlayan Kavcıoğlu, "Bir arkadaşın bir tweeti, ciddiye alınacak bir tarafı yok. Böyle bir hazırlığımız da yok." dedi.

"500 TL'lik yeni banknotlar ve 5 liralık madeni paralar için bir hazırlık olduğuna dair iddialar konuşuluyor. Böyle bir hazırlık ve ihtiyaç var mı?" sorusuna yanıt veren Kavcıoğlu, "'Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir arkadaşın bir tweeti ile gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle hazırlığımız, böyle bir beklentimiz, vatandaşın ve piyasanın böyle bir beklentisi yok. Enflasyonun bu noktada biraz artış göstermesi bu işi çok bildiğini düşünen arkadaşların yaptığı bir yorum ciddiye alınacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir hazırlığımız da yok" diyerek iddiaları yalanladı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Haberler.com - Gündem

TCMB, Gündem, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title