500 TL'lik banknot çıkacak mı? 5 TL'lik bozuk para çıkacak mı?

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, 500 liralık yeni banknotlar ve 5 liralık madeni paralar için hazırlıkların başladığını iddia etmişti. Damga ve Darphane Gelen Müdürlüğü'nün son adımları da bu iddiaları güçlendirmişti. 5 TL'lik bozuk para çıkacak mı? 500 TL'lik banknot çıkacak mı?

500 TL'LİK BANKNOT ÇIKACAK MI?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 500 TL'lik banknot ve 5 TL'lik madeni para çıkarılacağına dair iddialarla ilgili suskunluğunu bozdu. Kamuoyunda gündem olan iddiayı yalanlayan Kavcıoğlu, "Bir arkadaşın bir tweeti, ciddiye alınacak bir tarafı yok. Böyle bir hazırlığımız da yok." dedi.

"500 TL'lik yeni banknotlar ve 5 liralık madeni paralar için bir hazırlık olduğuna dair iddialar konuşuluyor. Böyle bir hazırlık ve ihtiyaç var mı?" sorusuna yanıt veren Kavcıoğlu, "'Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir arkadaşın bir tweeti ile gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle hazırlığımız, böyle bir beklentimiz, vatandaşın ve piyasanın böyle bir beklentisi yok. Enflasyonun bu noktada biraz artış göstermesi bu işi çok bildiğini düşünen arkadaşların yaptığı bir yorum ciddiye alınacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir hazırlığımız da yok" diyerek iddiaları yalanladı.

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