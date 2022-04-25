Gündemde yer alan konuların başında 500 TL'lik banknotlar geliyor. Vatandaşlar, 500 tl banknot mu çıkacak, ne zaman çıkıyor 2022? 500 TL banknotun arkasında kimin resmi olacak, açıklandı mı? araştırması yapıyor. Kısaca bilgiler sizlerle...

500 TL BANKNOT ÇIKACAK MI, NE ZAMAN?

Eski Ziraat Bankası'nın genel müdür yardımcısı Şenol Babuşcu Twitter hesabından 500 TL'lik banknotlar için hazırlıklar başladı açıklaması yaptı.

Şenol Babuşcu'nun tweeti şu şekilde:

"500'lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı...."

Şenol Babuşcu'nun tweetine göre 5 tl madeni para ve 500 tl kağıt para için hazırlıklar başladı. Babuşcu'nun bu iddiası, sosyal medyanın gündemine oturdu. Fakat konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Merkez Bankası'nden henüz resmi bir duyuru ve açıklama gelmedi.

500 TL'NİN ARKASINDA KİMİN RESMİ OLACAK?

500 TL'lik banknotlar çıkacak mı henüz resmi bir açıklama gelmedi. Şuana kadar Şenol Babuşcu'nun iddiaları gündeme gelmişti. Konu hakkında resmi bir açıklama yapıldığı zaman yazımıza ekleyeceğiz.

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