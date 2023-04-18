TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, CNN Türk yayınına katılarak gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Yılmaz, artan enflasyon nedeniyle son dönemde sık gündeme getirilen yeni 500 ve 1000 liralık kâğıt banknotların basılacağı iddialarına da değindi. Peki, 500 TL banknot çıkacak mı, basılacak mı?

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AK Parti Bingöl Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "500 TL'lik banknot basılacak" iddialarıyla ilgili açıklamalara bulundu. 500 liralık banknotlara Türkiye'nin ihtiyacı olmadığını ifade eden Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek, 2-3 yılda tek haneye ulaşmak. Bugünkü enflasyonla spekülasyon yapılıyor ama seçimden sonra belirsizliğin azaldığı ortamda enflasyon düşecektir" diye konuştu. Peki, 500 TL banknot çıkacak mı, basılacak mı?

500 TL BANKNOT ÇIKACAK MI, BASILACAK MI?

AK Parti Bingöl Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "500 TL'lik banknot basılacak" iddialarıyla ilgili açıklamalara bulundu. 500 liralık banknotlara Türkiye'nin ihtiyacı olmadığını ifade eden Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek, 2-3 yılda tek haneye ulaşmak. Bugünkü enflasyonla spekülasyon yapılıyor ama seçimden sonra belirsizliğin azaldığı ortamda enflasyon düşecektir" diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Yılmaz, "Serbest Döviz Kuru rejimine sahibiz, bundan vazgeçme planımız yok. Dövizde arz ve talep fiyatı belirler. Dönemsel hareketlenmeler her zaman olabiliyor. Dövizin arzı ve talebi geleceği yeri belirler. Cari açığı düşürme perspektifi olan Türkiye 100 milyar lira turizm, 400 milyar lira ihracat hedefliyor. Türkiye 1,5 trilyon dolarlık ekonomiyi hedefliyor. Döviz her zaman hareket edecektir, aşağı yukarı gidecektir. Esas olan reel döviz kurudur. Reel döviz kurunun istikrarlı seyir izleyeceğini düşünüyorum. Ekonominin düşmanı belirsizliktir. Önümüzdeki dönemde belirsizlikler azalacak, ekipler şekillenecek, istikrarlı ve güvenli ortamda bu konular şekillenecektir" ifadelerini kullandı.