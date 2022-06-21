500 Internal Server Error hatası nedir? (ÇÖZÜMÜ) 500 Internal Server Error ne demek? 500 Internal Server Error hatası çözümü!

500 Internal Server Error hatası ne demek merak ediliyor. İnternet sitelerinde en sık karşımıza çıkan hatalardan biri olan 500 Internal Server Error hatası çözümü merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 500 Internal Server Error hatası ile karşılaştığımızda ne yapmalıyız? 500 Internal Server Error ne demek, nasıl çözülür? İşte detaylar...

500 INTERNAL SERVER ERROR NE DEMEK?

500 internal server error hatası, sitenizde bir şeylerin yanlış gittiğinin göstergesidir. 500 internal server error, sunucu tarafından yaşanan problemlerin tarayıcılar aracılığıyla site kullanıcılarına iletildiği mesajdır. Bu mesaj ile web site kullanıcısına sunucuda yolunda gitmeyen durumlar yaşandığının mesajı verilir. 500 internal server error hatası ile karşılaşan site kullanıcıları bu hatayı çözmek için herhangi bir işlem yapamaz ancak site sahipleri tarafından 500 internal server error hatası çözülebilmektedir.

500 INTERNAL SERVER ERROR HATASI ÇÖZÜMÜ

500 internal server error hatası çözümü için şu çözüm yollarını deneyebilirsiniz:

WordPress'te sorunu bulmak: WordPress'inizde sorun yaratan eklentiyi bulmak için tüm eklentileri devre dışı bırakarak problemin kaynağını bulabilirsiniz.

Web sitenizi yedekleyin: Sadece 500 internal server error hatası için değil yaşayabileceğiniz birçok aksilik durumunda veya düzenlemelerde yedekleme ile sitenizi hata öncesine çevirebilirsiniz.

LOG kayıtlarının kontrolü: 500 internal server error hatasının nedenini en iyi log kayıtlarından görebilirsiniz. Log kayıtlarını hosting paketinizden kendiniz görüntüleyebilir veya hosting sağlayıcı firmanızdan da talep edebilirsiniz.

Dosya izinleri düzenlemek: Klasör izinleri genellikle 755, dosya izinleri 644 olmalıdır. Bütün klasör ve dosya izinlerini gözden geçirmeniz ve yanlış olanları düzenlemeniz 500 internal server error hatasını çözmede size yardımcı olabilir. Dosya izinlerinin yanlış olması nedeniyle yazılımınız kaydetmesi ve çalıştırması gereken site dosyalarınızı çalıştırmayabilir.

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