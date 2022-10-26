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50 yıldır yıkanmayan adam kim? 50 yıldır yıkanmayan adam nereli?

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50 yıldır yıkanmayan adam kim? 50 yıldır yıkanmayan adam nereli?

50 yıldır yıkanmayan adam kimdir merak ediliyor. İran'da 50 yıldan bu yana duş almamış olmasına rağmen herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan adam, doktorları şaşkınlığa uğratmıştı. O adam geçtiğimiz günlerde 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki, 50 yıldır yıkanmayan adam kim? 50 yıldır yıkanmayan adam nereli?

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50 yıldır yıkanmayan adam kim? İran'da 50 yıldan bu yana duş almamış olmasına rağmen herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan adam, doktorları şaşkınlığa uğratmıştı. O adam geçtiğimiz günlerde 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki, 50 yıldır yıkanmayan adam kim? 50 yıldır yıkanmayan adam nereli? İşte detaylar...

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Fars eyaletinin Feraşbend ilçesine bağlı Dejgah köyünde "Hacı amca" lakaplı yaşlı adam, 50 yılı aşkın süredir, hasta olma korkusuyla banyo yapmıyor. Birkaç yıl önce köyün gençleri, yaşlı adamı banyoya götürmek isteseler de başarılı olamamış. Yaşlı adamın başka bir zaman da yıkanması için yakındaki akarsuya götürülmek istendiğini fark edince arabadan atladığı ve kaçtığı anlatılıyor.

Hastalanmaktan korkması nedeniyle yıkanmaktan kaçınan yaşlı adama, köylülerin çabasıyla yıllar sonra banyo yaptırıldı. Ancak birkaç ay sonra hastalanan 94 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Zor tabiat şartlarına dayanıklılığı nedeniyle köylülerin saygısını kazanan yaşlı adamın hayatı boyunca evlilik yapmadığı da biliniyor.

50 yıldır yıkanmayan adam kim? 50 yıldır yıkanmayan adam nereli?

Köylülerin yaptığı kapısı olmayan bir barakada kalan yaşlı adamın, çöplerden yediği yiyeceklerle hayatını sürdürmesine rağmen yıllarca herhangi bir hastalığa yakalanmadığı öne sürüldü. Söz konusu hayat tarzını seçme nedeni bilinmeyen yaşlı adamın ölmeden önce akli dengesinin yerinde olduğu, ülke ve dünyadaki güncel konulardan insanlardan duyduğu kadarıyla haberdar olduğu da iddia edildi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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