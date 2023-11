Bayraktar İnşaat'ın 50. yıl kutlamasında duygu dolu anlar! Erdoğan Bayraktar'ın şiiri törene damga vurdu

50 yılda toplam inşaat alanı 1,8 milyon metrekareyi bulan 205 proje gerçekleştiren Bayraktar inşaat, Adres Ankara, Adres Selimpaşa, Sancaktepe Eğitim Kompleksi ve Alemdar Çiftliği projeleri ile de gündemde.

EKSİKSİZ TAMAMLADIK

Yakınları ile birlikte düzenlediği 50. Yıl etkinliğinde konuşan Bayraktar İnşaat'ın kurucusu Erdoğan Bayraktar, özel sektörde, bürokraside ve Bakanlık görevinde geçen 50 yıllık çalışma yaşamı ile ilgili bilgileri paylaştı. Konuşmasında, en fazla önem verdiği şeyin "güven vermek ve güven kazanmak" olduğunu söyleyen Erdoğan Bayraktar, "Başta konut olmak üzere muhtelif sanayi siteleri, tatil siteleri ve kooperatif yapılar ürettik. Başladığımız tüm projeleri eksiksiz tamamlayarak iskanını aldık" dedi.

GELECEĞE MİRASIMIZ

Bayraktar, "Zorluklar başarımızın temelini oluşturdu. Yol tozlu ve zordu. Emek ve güven yarım asırlık başarımızın parolası. Güvenilir ve aranılır olmaya çok dikkat ettim. Kaliteli ve güvenli inşaat için özen gösterdim. Her projemiz geleceğe bir miras. Tam güvenle inşaat sektörüne yenilikler katmayı sürdürüyoruz. 50 yıllık tecrübemizin imzası Ankara'ya atıldı. Adres Ankara evlerini Etlik'te yapıyoruz. 1973 yılında başarının temelini İstanbul'un Fatih semtinde Gürpınar Apartmanı ile attık. Müteahhitlik o dönem çok zordu. Başarı bizim için asla tesadüf değil. Her projemizin harcında, azim, özveri ve fedakarlık var. Güvenilir, sağlam, sosyal alanların olduğu projelerimiz her zaman önceliğimiz. 50 yıllık birikimimizle öncüyüz. Başarıya giden yol güvenden geçer. Ülkemizin mirasına katkıda bulunmak için çeşitli illerde sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyoruz. Vatanımıza hizmet her zaman önceliğimiz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu her an yardıma hazırız. Daha açılacak çok temeller var. Yolumuz uzun. Parolamız çalışmak. Güvenin adresi olmaya devam edeceğiz. İnşaatçı aileyiz" diye konuştu.

TEK BAŞINA MÜCADELE

Bayraktar, "50 yıllık çalışma hayatımda çok gayretim oldu. Güvenilir ve aranılır olmak için çok dikkatli oldum. Yarım asırlık tecrübemiz var. Azimli, gayretli ve istikrarlı bir çalışma, tek başına mücadele veren bir insanı bu noktalara taşıdı. Kendi mazimize not düştük, iz bıraktık. Hiçbir şey yokken gösterdiğin sabır, her şeyin varken sergilediğin tavıra göre yer tutarsın. Makam sahibi iken sana yakın olmak, dost olmak isteyen birçok kişi makamdan düşünce ortadan kayboluyor. İnşaatçılık kolay iş değil. İnşaatı kaliteli yaparak, bir an önce bitirmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

50 YIL, 5 PROJE, BİR ÇİFTLİK VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE TAÇLANIYOR

Gündemlerinde bulunan Ankara Etlik Şehir Hastanesi karşısında Yenişehir Yapı Kooperatifi'nden kat karşılığı alınan büyük bir işi yürüttükleri bilgisini veren Bayraktar, öne çıkan projeleriyle ilgili şöyle konuştu; "Ankara'da devam eden inşaatımız oldukça büyük bir proje. Arsa sahibi kooperatife bin 290 konut vereceğiz. Üyelerin evlerini de bir an önce bitirip teslim edeceğiz. Bugüne kadar 300 kadar daire sattık. Toplamda 3 bin konut ve 2 çarşısı olan bir inşaat, güzel bir proje. Biz de inşaatı kaliteli yapmak ve bir an önce bitirmek istiyoruz. Yine İstanbul'da Kartal Samandıra Kavşağı'nda çok müthiş bir eğitim kompleksini bitirdik. Sancaktepe'de Mesleki ve Teknik Yüksekokul olabilecek, misafirhanesi, yurdu, lojmanları ve büyük bir atölyesi olan eğitim kampüsünü de değerlendirmek istiyoruz. Koşuyolu'nda ofis binası bitirdik ve satış sürecindeyiz. Silivri Selimpaşa'da 17 villa yapıyoruz. Kırklareli- Demircihalil köyünde güzel bir çiftliğimiz var. Jersey ırkı ile büyükbaş süt hayvancılığı ve tarım yapıyoruz. Trabzon merkezde, Pazarkapı'da bitirme aşamasına getirdiğimiz cami ve külliye bizim en önemli sorumluluğumuzdur."

SEKTÖRDE ÖNCÜYÜZ

50 yıllık dönemde gerçekleştirdikleri çalışmaları da anlatan Erdoğan Bayraktar, iş dünyasında saygın ve güvenilir bir miras bırakarak birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Bayraktar İnşaat'ın, bu dönemde toplum yararına sosyal projeleri ile de öne çıktığına vurgu yapan Erdoğan Bayraktar, "Her zaman sektöre öncü ve örnek olduk" dedi. Bayraktar İnşaat Kurucusu Erdoğan Bayraktar, ailesi, yakınları, iş ortakları, sektörden ve siyaset dünyasından seçkin katılımcıların hazır bulunduğu 50.yıl resepsiyonundaki konuşmasında şunları söyledi: "Erdoğan Bayraktar olarak yarım asırdır çok fazla iş yaptım. İnşaat sektöründe; çoğunlukla Fatih, Şehremini, Topkapı, Kaleiçi, Lunapark çevresi olmak üzere; Kocamustafapaşa, İkitelli ve Eskişehir'de de; konutlar, tatil siteleri, sanayi siteleri, kooperatifler gibi birçok projeyi eksiksiz tamamlayarak iskanlarını aldık. Konut alacak olan müşterimiz inşaatı bizim yaptığımızı öğrenince ' Erdoğan Bayraktar verdiği sözü tutar, aldığı işi bitirir' diyor ve parayı verip gidiyor. İşte bu güven vermektir, güven kazanmaktır. Binlerce şükür olsun."

ERDOĞAN BAYRAKTAR'DAN DUYGU DOLU ŞİİR

Törende Erdoğan Bayraktar'ın yazdığı şiir nedeniyle duygu dolu anlar yaşandı. Şiirde şu dizeler yer aldı: "Çok küçük yaşımda koyuldum yola, sırtımda yükümle vermedim mola, yokuşlar tırmandım, geç kala kala. Başıma örülen çok çorap söktüm, tarla kazım, kaya kırdım, kök söktüm, kazma tuttum, kürek tuttum, kalem aldım elime. Dişimi sıktım da, gözyaşı döktüm, boğazımda düğümlendi, dilimdeki kelime, Allah gördü, yardım yaptı halime, Hakka teslim olan, selamete erer, erer inşallah..."

Erdoğan Bayraktar

BAŞARI KARNESİ

Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre, Bayraktar İnşaat 50 yılda 205 farklı projeye imza attı. Bu projelerin 172'si konut, 5'i sanayi ve fabrika, 14'ü ticari-iş merkezi, 6'sı eğitim tesisi olan İşlerin tamamı özel sektör kökenli olup; 8'i de sosyal sorumluluk projeleridir. 50 yılda toplam inşaat alanı 1,8 milyon metrekareyi bulan projeler; İstanbul, Trabzon, Eskişehir, Kırklareli, Balıkesir, Hatay (İskenderun) ve Ankara'da gerçekleştirildi. Bayraktar İnşaat'ın gurur galasına, Trabzon Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor kulübü önceki dönem başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile iş ve siyaset dünyasından seçkin davetliler, iş ortakları, paydaşlar ve şirket ekibi katıldı. Erdoğan Bayraktar'a 50. Gurur yılı dolayısı ile Bayraktar İnşaat ekibi çiçek ve plaket takdim etti. Bayraktar'ın konuşmaları salonda zaman zaman duygulu anlar yaşatırken, davetliler dakikalarca alkışladı. Erdoğan Bayraktar'ın ilk inşaata başladığı yıl olan 1973 yılındaki ilk projesini çizen İnşaat Mühendisi Emin Kıroğlu'na 50. Yıl anısına plaket takdim edildi.