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50 tavuğu ortadan kaybolan adam, gerçeği kamera görüntülerini izleyince fark etti

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Hatay'da 50'den fazla tavuğu ortadan kaybolan İsmail Akyüz, çiftliğine taktırdığı güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde tavukları tilkinin telef ettiğini fark etti. Akyüz, çözümüyse köpek sahiplenmekte buldu.

- 50 tavuğu ortadan kaybolan adam, gerçeği kamera görüntülerini izleyince fark etti

Çiftliğe musallat olan tilkinin tavuğu kovaladığı anlar kamerada

HATAY - Hatay'da 50'den fazla tavuğu ortadan kaybolan İsmail Akyüz, çiftliğine taktırdığı güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde tavukları tilkinin telef ettiğini fark etti. Akyüz, çözümüyse köpek sahiplenmekte buldu.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde arıcılık yapan İsmail Akyüz, çiftliğinde hobi amaçlı tavuk beslemeye başladı. Hayvanlara olan sevgisiyle hızla sayılarını arttırdığı tavuklarının teker teker ortadan kaybolduğunu fark eden Akyüz, önce kedilerden şüphelenmeye başladı. Çözümü güvenlik kamerası taktırmak da bulan Akyüz, kamera kaydını izlediğinde gerçek ortaya çıktı. Akyüz, görüntülerde; çiftliğine tilkinin musallat olduğunu fark etti ve tavuğun canını kurtarmak için çabaladığı anlarla karşılaştı. Tavukların yaşam mücadelesi verdiği anları heyecanla izleyen Akyüz, sorunu köpek sahiplenerek çözdü.

"Daha sonra kamera takınca tilkinin tavuklarımı yediğini gördüm."

Görüntülerde; aracıyla çiftlikten ayrılmasıyla tilkinin çiftliğe geldiğini gözlemlediğini ifade eden Akyüz, "Tavuklarımın eksilmeye başladığını gözlemledim. Hızla sayıları eksilince nedenini merak ettim. İlk başta masum kedilerden şüphelendim. Daha sonra kamera takınca tilkinin tavuklarımı yediğini gözlemledim. Kamera görüntülerinde; arabayı burada bıraktığım zaman tilkinin gelmediğini, ben arabayı çalıştırdığım zaman gider gitmez tilkinin geldiğini gördüm. Böylece tilkinin çiftliğime musallat olduğunu gördüm" dedi.

"Köpeği buraya getirmemle kamerada görmez oldum"

Tilkinin tavukları kovaladığı görüntüde heyecan dolu anlar yaşadığını belirten Akyüz, "50 den fazla tavuğumu yedi. Maddiyattan ziyade benim için hobi olduğu için meblağı önemsemiyorum. Çözümü de bir köpek sahiplenmekte buldum. Tilki köpeğin kokusunu aldıktan sonra artık buraya yaklaşmamaya başladı. Köpeği buraya getirmemle kamerada görmez oldum. Kameraya baktığımda tilkinin tavukları kovaladığı sahnede ben bile heyecanlandım. Birazda kızdım tilkiye, büyük tavukların peşinde olduğunu gözlemledim. Tavukları ben burada olduğum zaman serbest bırakmaya başladım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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