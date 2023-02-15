50 milyar TL bağışlayan otomotiv firması kim, hangi firma? Türkiye Tek Yürek ortak yayında 50 Milyar TL bağışlayan firma hangisi, nerede?
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Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayınında bir otomotiv firması 50 milyar TL bağışladı. Bunun akabinde izleyiciler, 50 milyar TL bağışlayan otomotiv firması kim, hangi firma? Türkiye Tek Yürek ortak yayında 50 Milyar TL bağışlayan firma hangisi, nerede? İşte detaylar...
50 milyar TL bağışlayan otomotiv firması kim? Hangi firma 50 milyar TL bağış yaptı? Türkiye Tek Yürek ortak yayında 50 Milyar TL bağışlayan firma ismi ne? İşte ayrıntılar...
Deprem ortak yayını 15 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da tüm kanallarda başlayacaktır. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri olacak ve toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacaktır.
Yeni Çamoluk Otomotiv toplamda 50 Milyar TL bağışta bulundu.
Sosyal medyada konu hakkında yapılan yorumlarda bağışın yanlış söylenebileceğini eski para ile 50 milyar değil 50 bin TL bağışlanmış olabileceği hakkında yorumlar paylaşıldı. Konu hakkında henüz resmi açıklama gelmedi.
Konu hakkında Acun Ilıcalı canlı yayında yapılan bağışın 50 milyar tl değil 50 milyon tl olduğunu duyurdu.