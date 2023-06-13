Türk lirasında 6 adet bulunan banknotların her birinde farklı insanların resmi basılı. Peki 50 liranın arkasında kimin resmi var? 50 TL'nin arkasında kim var? Kağıt paraların arka yüzündeki kişiler kimlerdir?

Türk lirası 6 adet banknota sahip. Bunlar 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL. Ön yüzlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunuyor. Fakat her bir banknotun arka yüzündeki Türk büyüğü değişiyor. İşte 50 liranın arkasında kişi hakkında detaylar...

50 TL'NİN ARKASINDA KİM VAR?

50 TL'nin arkasındaki resim Fatma Aliye'ye ait. 50 TL'nin arkasındaki kişi Fatma Aliye'dir. Fatma Aliye Topuz ya da bilinen ismiyle Fatma Aliye Hanım, ilk Türk kadın romancısı. Ref'et (1898), Udi (1899), Enin (1910), Muhadarat (1892), Hayal ve Hakikat (1892) adında 5 romanı olan Fatma Aliye Hanım, Hayal ve Hakikat romanını Ahmet Mithat Efendi ile beraber yazmıştı.