50 bin kamu çalışanına 'ecdat aşı'

Samsun'daki tüm kamu çalışanları bugün 'yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı ve yarım ekmek' ile doydu

SAMSUN - Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Samsun'da bulunan 50 bin kamu çalışanı, 18 Mart 1915'te askerlerin öğle menüsü olan yağlı 'buğday çorbası, üzüm hoşafı ve yarım ekmek' ile karınlarını doyurdu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle milli birlik ve beraberliğin sembolü olan Çanakkale ruhunu yaşatmak, şehitlerin inancını, cesaretini, azmini ve manevi mirasını hatırlatmak için Samsun'da kamu kurumlarının yemekhanelerinde bugün 'ecdat aşı' ikram edildi. Kamu çalışanları yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı ve yarım ekmekten oluşan 'ecdat aşı' karınlarını doyurdu. Kamu kurumlarının yanı sıra cami avlularında da cuma namazı sonrası cemaate aynı menü dağıtıldı.

Vali Dağlı: "50 bin kamu çalışanı ecdat aşı ile doydu"

Kamu çalışanlarının bugün öğle yemeğinde ecdat aşı yiyerek karınlarını doyurduğuna değinen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "18 Mart'ı hem kutluyoruz hem de şehitlerimizi anıyoruz. Etkinliklerimiz sabah saatlerinde başladı ve devam ediyor. İl merkezinde bulunan 3 şehitlikte dualarımızı yapıp, çelenklerimizi koyarak, şehitlerimizi andık. Cuma namazından öncede Mevlid-i Şerif okuduk. Bugün çok özel bir gün. 18 Mart'ın anısına yakışır, en azından o günü şimdiki neslimize, vatandaşlarımıza, halkımıza anımsatmak adına bugün bir değişiklik yaptık. Samsun Valiliği olarak ilimizdeki tüm kamu kurumlarındaki yemekhanelerde 18 Mart 1915'te hangi yemek çıkmışsa aynı yemeği çıkarttık. 50 bin kamu çalışanımız bugün Çanakkale Savaşı'nda çıkan yemeklerden yemiş oldu. Bugünkü menü; yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı ve yarım ekmekten oluştu. O gün askerlerimizin nasıl yemek yediğini, nasıl zor şartlar altında bulunduğunu hatırlamak adına böyle bir çalışma yaptık" dedi.

Yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı ve yarım ekmekten oluşan menü ile karnını doyuran kamu çalışanları ise, Menü bizce gayet güzel. Bizler de 18 Mart 1915'te askerlerimizin yediği yemekle doyarak onların çektikleri zorlukları anlamak istedik. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandılar.

Büyük Cami'de cuma namazı sonrası yemek dağıtımının yapıldığı etkinliğe ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Nihat Soğuk, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve protokol üyeleri de katıldı. Protokol, cemaate ecdat aşı dağıttı.