Gündemde yer alan konuların başında 5 TL'lik madeni para geliyor. Vatandaşlar, 5 TL'lik madeni para mı çıkacak? 5 TL'lik demir para mı basılacak? 5 TL'lik madeni parada ne resmi olacak, resmi açıklama geldi mi? araştırması yapıyor. Kısaca bilgiler sizlerle...

Eski Ziraat Bankası'nın genel müdür yardımcısı Şenol Babuşcu Twitter hesabından 5 TL'lik madeni paralar için hazırlıklar başladı açıklaması yaptı.

Şenol Babuşcu'nun tweeti şu şekilde:

"500'lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı...."

Şenol Babuşcu'nun tweetine göre 5 tl madeni para ve 500 tl kağıt para için hazırlıklar başladı. Babuşcu'nun bu iddiası, sosyal medyanın gündemine oturdu. Fakat konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Merkez Bankası'nden henüz resmi bir duyuru ve açıklama gelmedi.

5 TL'DE NE RESMİ OLACAK?

5 TL madeni para çıkacak mı henüz resmi bir açıklama gelmedi, haliyle 5 TL'de hangi resim olarak o da belli olmadı. Şuana kadar Şenol Babuşcu'nun iddiaları gündeme gelmişti. Konu hakkında resmi bir açıklama yapıldığı zaman yazımıza ekleyeceğiz.

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