5 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 5 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
5 Temmuz Cuma günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 5 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 5 Temmuz yayın akışında neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 5 Temmuz yayın akışı Bugün hangi diziler var? 5 Temmuz Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 5 Temmuz Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Temmuz Cuma Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
5 TEMMUZ CUMA TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:
Show TV: Tamirci (Yabancı Sinema)
NOW: Zehir Hafiye (Yerli Sinema)
ATV: Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)
Kanal D : Arka Sokaklar
Star TV: Deliha 2 (Yerli Sinema)
TRT 1: UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İspanya-Almanya"
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:30 Aşk Laftan Anlamaz
- 09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Kızılcık Şerbeti
- 18:30 Show Ana Haber
- 20:00 Tamirci (Yabancı Sinema)
- 22:15 Çılgın Joe (Yabancı Sinema)
- 00:15 Tamirci (Yabancı Sinema)
- 02:15 Çılgın Joe (Yabancı Sinema)
- 04:00 Arıza
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Sen Anlat Karadeniz
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Stajyer Mafya (Yerli Sinema)
- 16:00 Kardeşlerim
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)
- 21:50 Sıkı Tutun (Yabancı Sinema)
- 23:40 Uçuş Ekibi (Yabancı Sinema)
- 02:10 Ateş Kuşları
- 04:30 Kaçak
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Magazin D Yaz
- 12:00 Kanal D Haber Gün Arası
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
- 23:15 Çember: Kalpsiz (Yerli Sinema)
- 01:30 Çember: Kalpsiz (Yerli Sinema)
- 03:15 Güneşin Kızları
- 05:00 Tatlı İntikam
NOW YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat
- 10:00 Şevkat Yerimdar
- 13:00 Kirli Sepeti
- 16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
- 19:00 Now Ana Haber
- 20:00 İnek Şaban (Yerli Sinema)
- 22:00 Zehir Hafiye (Yerli Sinema)
- 00:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
- 03:00 Yasak Elma
- 05:00 Son Yaz
- 06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Ateşböceği
- 09:00 Ada Masalı
- 11:00 Dolunay
- 13:30 Yüksek Sosyete
- 16:15 Erkenci Kuş
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Deliha 2 (Yerli Sinema)
- 22:15 Deliha 2 (Yerli Sinema)
- 00:30 İstanbullu Gelin
- 03:00 Yüksek Sosyete
- 04:30 Baba Ocağı
- 05:30 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
- 10:00 MasterChef Türkiye
- 13:45 Gazete Magazin Yaz
- 15:45 Çarkıfelek
- 20:00 MasterChef Türkiye
- 00:15 Gazete Magazin Yaz
- 02:30 Çarkıfelek
- 04:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
- 09:20 Kasaba Doktoru
- 12:50 Lingo Türkiye
- 14:20 Gönül Dağı
- 18:00 Ana Haber
- 18:55 İddiaların Aksine
- 19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İspanya-Almanya"
- 21:00 Kupa Saati
- 22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Portekiz-Fransa"
- 00:10 3'Te 3
- 01:30 Gönül Dağı
- 04:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
- 04:50 Lingo Türkiye