5 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 5 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 5 Temmuz yayın akışı Bugün hangi diziler var? 5 Temmuz Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 5 Temmuz Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Temmuz Cuma Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

5 TEMMUZ CUMA TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: Tamirci (Yabancı Sinema)

NOW: Zehir Hafiye (Yerli Sinema)

ATV: Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)

Kanal D : Arka Sokaklar

Star TV: Deliha 2 (Yerli Sinema)

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Aşk Laftan Anlamaz

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Tamirci (Yabancı Sinema)

22:15 Çılgın Joe (Yabancı Sinema)

00:15 Tamirci (Yabancı Sinema)

02:15 Çılgın Joe (Yabancı Sinema)

04:00 Arıza

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Stajyer Mafya (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)

21:50 Sıkı Tutun (Yabancı Sinema)

23:40 Uçuş Ekibi (Yabancı Sinema)

02:10 Ateş Kuşları

04:30 Kaçak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

D Yaz 12:00 Kanal D Haber Gün Arası

Gün Arası 13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Çember: Kalpsiz (Yerli Sinema)

01:30 Çember: Kalpsiz (Yerli Sinema)

03:15 Güneşin Kızları

05:00 Tatlı İntikam

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 İnek Şaban (Yerli Sinema)

22:00 Zehir Hafiye (Yerli Sinema)

00:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:00 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateşböceği

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Deliha 2 (Yerli Sinema)

22:15 Deliha 2 (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

03:00 Yüksek Sosyete

04:30 Baba Ocağı

05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin Yaz

02:30 Çarkıfelek

04:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI