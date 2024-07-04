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5 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı! 5 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni!

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Diyanet İşleri Başkanlığı 5 Temmuz Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 5 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 5 Temmuz Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

5 TEMMUZ CUMA HUTBESİ

5 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı! 5 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni!5 TEMMUZ CUMA HUTBESİ

Osman Demir
Osman Demir
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