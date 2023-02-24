Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük ölçekli depremlerin ardından birçok vatandaş tarafından 5 Şiddetinde deprem büyük mü? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, 5 Şiddetinde deprem büyük mü? 5 Şiddetinde deprem olursa ne olur? 5 Şiddetinde deprem az mı, çok mu?

Depremde yaptığı 12 binadan bir tanesi bile yıkılmadı! O müteahhide babasının sözü rehber olmuş

5 Şiddetinde deprem büyük mü? Sorusu, depremin ne ölçekli olduğunu merak etmekte olan vatandaşlar tarafından internet üzerinde sorgulatılıyor. Yaşanan 5 Şiddetinde depremler, 5 Şiddetinde deprem büyük mü? Sorusunu gündeme taşıyor. Peki, 5 Şiddetinde deprem büyük mü? 5 Şiddetinde deprem olursa ne olur? 5 Şiddetinde deprem az mı, çok mu?

5 ŞİDDETİNDE DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.

3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BÜYÜK MÜ?

Kapalı mekanda bulunuyorsanız, çevrenizden kamyon geçmesi gibi küçük sarsıntılar hissedersiniz. Bu sarsıntılar genellikle çoğu yapı için tehlike arz etmeyebilir.