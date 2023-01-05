5 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 5 Ocak Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 5 Ocak Perşembe Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 5 Ocak Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 05.01.2023 09:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI GÜZELYURT MAHALLESİ 5776 SOKAK
- 05.01.2023 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM AŞAĞIÇOBANİSA MAHALESİNE BAĞLI SOKAKLAR ÜLKÜ -LALE-LEYLAK-SPİL SOKAKLAR CUMHURİYET CADDESİ
- 05.01.2023 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BARIŞ, GAFFAROKAN, ZAFER, YEŞİLYURT, ÖZYURT, BAHÇECİK, KELİ, KARAAĞAÇ MAHALLELERİ FESTİVA, FRİDA KURŞUNLU, ÖZKUL, ŞENDİL OTO, AKBAŞLAR OTELCİLİK, SALİHLİ KURŞUNLU PİNİK ALANI, TALAT ZURNACI MESLEK LİSESİ, KURUNLU VALİ KONAĞI VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER, TRAFİK VE DEVLET DEMİR YOLU GEÇİŞ UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI
- 05.01.2023 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEÇİLİKÖY MAHALLESİ 5600, 5551 SOKAK VE MİMARSİNAN BULVARI
- 05.01.2023 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI LALELİ MAHALLESİ 5215 SOKAK
- 05.01.2023 09:00 15:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ASMACIK, KARAAHMETLİ, KARAHÜSEYİNLİ, KORU KÖY, ÖRSELLİ, PINARKÖY, RECEPLİ, SAKALLI, SARIAHMETLİ, SÜNGÜLLÜ, UZUNLAR, YUNTDAĞ KÖSELER, YUTDAĞYENİCE
- 05.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BÜNYANİOSMANİYE MAHALESİ TAMAMI
- 05.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI PEKMEZCİ KOCAGEDİK MAHALLESİ
- 05.01.2023 11:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM ADNAN MENDERES MAH. TR-17 ( CENGİZ TOPEL SK. LEYLAK SK. ZAFER CAD. LONCA GECİDİ. BAŞAK SK. SANAT SK. TÜTÜNCÜLER SK. ŞEHİT J. ASTSB. ÜÇŞV ÖZGÜR ARTUNÇ CAD. MİMAR SİNAN CAD. FATİH SK. )
- 05.01.2023 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEMİKLİDERE TARIM SULAMA TRAFOSU
- 06.01.2023 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM SART MAHALLESİNE BAĞLI SAĞLIK, MENEKŞE,BAHRİYELİ, DİLEK, ZÜBEYDE HANIM, SÜMBÜL SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI ALANLAR
- 06.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BÜNYANİOSMANİYE MAHALESİ TAMAMI
- 06.01.2023 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM KİLLİK MAHALLESİ SANAYİ BÖLGESİ
- 06.01.2023 09:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI HACIVELİLER,İSMET PAŞA MAHALLELERİ,GÖKAY TEKSTİL GES,MASKİ GÖLMARMARA ARITMA TESİSİ,MASKİ HACIVELİLER İÇME SUYU TESİSİ,CANAN TEKSTİL,ERKANLAR PAMUK ÇIRÇIR,BALCILAR PETROL,BİRGÜL ETİZ ÖZEKEN,VODAFONE GÖKTEPE BAZ İSTASYONU,BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ VE ÖZEL TR
- 07.01.2023 00:00 04:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI IŞIKLAR TEPEKÖY KİLLİK CABERFAKILI SERİNYAYLA SELCE KARACALAR ÇARIKTEKKE MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI
- 07.01.2023 00:00 01:00 ARIZA ONARIM BAKIM BAHARLAR BAHADIRLAR ŞEYHDAVUTLAR GÜNEYDAMLARI AVŞAR BAĞLICA ÇİMENTEPE YEŞİLTEPE EMCELLİ KAHRAMANLAR ÇAVUŞLAR ÇANAKÇI TIRAZLAR SİTELER AYAN AHMETAĞA SIĞIRTMAÇLI CUMHURİYET ZİYANLAR ÖZPINAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR