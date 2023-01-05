5 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 5 Ocak Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 5 Ocak günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 5 Ocak Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 05.01.2023 00:00 00:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR ÖRNEKKÖY,POSTACILAR,SOĞUKKUYU,YAMANLAR MAHALLESİ,76,1844/10,7374/2,7372,7599/5, 7610,7612,7613,7614,7616,7617,7622,7651/1,7651,7651/1,7651/6,7652,7653,7654,7658,7663,7664,7665,7666 SOKAKLAR,YELKEN PARK EVLERİ
- 05.01.2023 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA,PINARBAŞI MAHALLELERİ,63,69,69/1,2,3 77,79,81,83,82,84,86 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.01.2023 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAHHALLESI VE KÖYLERI TAMAMI , KARABURUN MERKEZ VE KÖYLERI TAMAMI
- 05.01.2023 02:30 02:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KORUTÜRK,TELEFRİK MAHALLELERİ,JEOTERMAL,BARAJ ARITMA,TELEFERİK TESİSLERİ
- 05.01.2023 02:45 03:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMTEPE,NARLI MAHALLELERİ,TÜRK TELEKOM
- 05.01.2023 03:00 03:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELERARASI,KORUTÜRK,İNCİRALTI MAHALLELERİ,KOÇTAŞ, JEOTERMAL, ALMAN KONSOLOSLUĞU, TERMAL OTEL,DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTE HASTANESİ
- 05.01.2023 03:00 03:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILICA,YENİKALE MAHALLELERİ,TERMAL TESİSLER
- 05.01.2023 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAYAKENT-DÜNDARLI TARIMSAL ALANLAR
- 05.01.2023 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FOÇA İSMETPAŞA MAHALLESİ -MERSİNAKİ CADDESİNİN BİR BÖÜMÜ -247,248,251, 274 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 05.01.2023 09:00 13:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,6153,6147,4146,6152,6151,6155,6148 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.01.2023 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE BİRLİK MAHALLELERİ,GENÇLİK,FEVZİ ÇAKMAK,SÜVARİ CADDELERİ,ZİRAİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ,78, 80,155,156,157,158,159,161,162,162,165,166,169,170, 181 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.01.2023 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ANBARSEKI MAH. YUKARI SASKO MEVKII TR-1
- 05.01.2023 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ANBARSEKI MAH. AŞAĞI SASKO MEVKII TR-2
- 05.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR1 (B-C KOLU)
- 05.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILE MAH. ÇAKALTEPE MAH.
- 05.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH. 7020, 7025 SOKAK CIVARI
- 05.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI KISMEN
- 05.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAH. KISMEN TR-14
- 05.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLI MAH. HACI MUSA MEVKII TR-32
- 05.01.2023 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELEVI MAHALLESININ TAMAMI, TORBALI YOLU ÜZERI SULAMA TESISLERI, PEHLIVANOĞLU, ALTINORDU TESISLERI,TURAN YEM,EGE LISANSLI DEPOCULUK, BAŞARI YATIRIM, HALIL OLGUN SOĞUK HAVA TESISLERI, TÜRKCELL,VODAFONE VE AVEA BAZ İSTASYONLARI,ÖZINAN VE ADSIZLAR SOĞUK HAVA TESISLERI, AY GIDA, AYTEKIN KENTLI VE SIRRI DAYI ÇIFTLIKLERI, KAYAYURT TESISLERI VE ÇIFTLIK SULAMA TESISLERI ,DDY GES SANTRALI,BELEVI İZBAN İSTASYONU,CAN TEREYAĞLARI FABRIKASI
- 05.01.2023 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HASANÇAVUÇLAR MAH.-MEHMETLER MAH.-ÜZÜMLER MAH.-KÜÇÜKKALE MAH.-HALKAPINAR MAH-. DOLTAJ MADENCILIK - GRB SULAMA TR LERI - ÖZEL TR LER.
- 05.01.2023 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BÜYÜKKALE MAH.-GRB SULAMA TRAFOLARI-ÖZEL TRAFOLAR.
- 05.01.2023 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAYLI MAH-KURŞAK MAH
- 05.01.2023 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SUBAŞI MAH.307 SK VE CIVARI FABRKALAR.NAIME ,TULUM,SAĞLIK MAHALLESI TAMAMI
- 05.01.2023 10:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖKÇEAĞIL, KEMENTE MAHALLESİ VE CİVARI
- 05.01.2023 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UĞUR MUMCU MAHALLESİ,8990,8997,8995,8989 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.01.2023 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERSINLIDERE MAH. KÖRKUYU SOKAK VE CIVARLARI (TR7- TR8)
- 05.01.2023 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK MAHALLESİ,BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,KRİSTAL YAĞLARI TİCARET VE SANAYİ,
- 05.01.2023 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI,MERSİNLİ,HALKAPINAR MAHALLELERİ, FLORYA GAYRİMENKUL,1582,1583,1584,1585,1586, 1587,1587/1,1588,1589,1590,1591,1592 SOKAKLAR VE CİVARI, ÇAĞDAŞ ECZACKAR KOOP.,İLK İNŞAAT ŞANTİYESİ
- 05.01.2023 11:30 19:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH. 7007 SOKAK CİVARI
- 05.01.2023 11:30 19:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BULGURCA MAHALLESİ TAMAMI
- 05.01.2023 13:00 17:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SİNDEL, ARMAĞANLAR, GAYLAN MAHALLERİ VE CİVARI ÖZEL TRAFOLAR
- 05.01.2023 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇALIKUŞU MAHALLESİ,3145,3214,3228 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.01.2023 13:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALLESİ,OKUL,1454,1456,1537,1451,1541,1443,1410,1401,1456/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 05.01.2023 15:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KOŞUKAVAK MAHALLESİ,4194-4255 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.01.2023 03:00 03:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILICA,YENİKALE MAHALLELERİ,TERMAL TESİSLER
- 06.01.2023 03:00 03:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELERARASI,KORUTÜRK,İNCİRALTI MAHALLELERİ,KOÇTAŞ, JEOTERMAL, ALMAN KONSOLOSLUĞU, TERMAL OTEL,DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTE HASTANESİ
- 06.01.2023 03:15 03:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMTEPE,NARLI MAHALLELERİ,TÜRK TELEKOM
- 06.01.2023 03:30 03:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TELEFRİK,KORUTÜRK MAHALLELERİ,JEOTERMAL,BARAJ ARITMA,TELEFERİK TESİSLERİ