Ankara'da okullar tatil mi? Sorusu, havaların soğuması ile birlikte öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmakta. Havaların soğumasıyla birlikte okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Hava durumu nedeniyle 5 Ocak Cuma günü okulların son durumu ve valilik açıklaması araştırılmaktadır. Peki, 5 Ocak Ankara okullar tatil mi? Bugün Ankara'da okullar tatil edildi mi? Son dakika 5 Ocak Ankara valilik açıklaması var mı?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber okulların tatil edilme olasılığı gündeme geldi. Henüz valilik tarafından yapılan bir açıklama olmaması nedeniyle 5 Ocak Cuma tarihinde okulların tatil olmasına ilişkin bir detay bulunmamakta. Ayrıca hava durumu ile ilişkili olarak Valilikler tarafından okullar tatil edileceği yönünde bir duyuru yapılmamıştır. Buna göre 5 Ocak Cuma tarihinde Ankara'da okullar tatil değildir.