5 Ocak Ankara okullar tatil mi? Bugün Ankara'da okullar tatil edildi mi? Son dakika 5 Ocak Ankara valilik açıklaması var mı?
Ankara'da havaların soğuması nedeniyle öğrenciler ve veliler tarafından Ankara'da okullar tatil mi? Sorusu merak edilmekte. Hava durumu nedeniyle 5 Ocak Cuma Yarın Ankara'da okullar tatil edilip, edilmediği araştırılıyor. Peki, 5 Ocak Ankara okullar tatil mi? Bugün Ankara'da okullar tatil edildi mi? Son dakika 5 Ocak Ankara valilik açıklaması var mı?
Ankara'da okullar tatil mi? Sorusu, havaların soğuması ile birlikte öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmakta. Havaların soğumasıyla birlikte okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Hava durumu nedeniyle 5 Ocak Cuma günü okulların son durumu ve valilik açıklaması araştırılmaktadır. Peki, 5 Ocak Ankara okullar tatil mi? Bugün Ankara'da okullar tatil edildi mi? Son dakika 5 Ocak Ankara valilik açıklaması var mı?
ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber okulların tatil edilme olasılığı gündeme geldi. Henüz valilik tarafından yapılan bir açıklama olmaması nedeniyle 5 Ocak Cuma tarihinde okulların tatil olmasına ilişkin bir detay bulunmamakta. Ayrıca hava durumu ile ilişkili olarak Valilikler tarafından okullar tatil edileceği yönünde bir duyuru yapılmamıştır. Buna göre 5 Ocak Cuma tarihinde Ankara'da okullar tatil değildir.