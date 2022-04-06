Şampiyonlar ligi günün maçlarının ardından tüm sonuçlar merak edildi. Peki maçlar kaç kaç bitmiştir? Golleri kimler attı? Yeni puan durumları nasıl? 5 Nisan UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin maçları kaç kaç bitti? 5 Nisan Salı 2022 günü Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları! Yarı finale hangi takımlar çıktı? Kimler yarı finale yükseldi? İşte detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5 NİSAN SALI GÜNÜN MAÇLARI VE SONUÇLARI

Şampiyonlar Ligi 5 Nisan Salı tüm maç sonuçları aşağıdaki gibidir.

Benfica 1 - 3 Liverpool

Manchester City 1 - 0 Atletico Madrid

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çekilen kura sonucu çeyrek finalde oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Chelsea - Real Madrid

Manchester City - Atletico Madrid

Villareal - Bayern Münih

Benfica - Liverpool

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri ise şöyle olacak:

Manchester City - Atletico Madrid/ Chelsea - Real Madrid

Benfica - Liverpool/ Villarreal - Bayern Münih

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