5 Nisan Televizyon Yayın Akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 5 Nisan Salı TV'de neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 5 Nisan yayın akışı Bugün hangi diziler var? 5 Nisan Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 5 Nisan Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Nisan Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

5 NİSAN SALI TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI (5 NİSAN 2022 SALI)

Gelin Evi 12:00

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15:00

Show Ana Haber 18:45

18:45 Baba 20:00

ATV YAYIN AKIŞI (5 NİSAN 2022 SALI)

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 14:00

Esra Erol'da 16:00

ATV Ana Haber 19:00

Nihat Hatipoğlu ile İftar 19:20

Destan 20:00

KANAL D YAYIN AKIŞI (5 NİSAN 2022 SALI)

Gelinim Mutfakta 13:00

Arda'nın Ramazan Mutfağı 16:00

Arka Sokaklar 16:45

Kanal D Ana Haber 19:00

Üç Kız Kardeş 20:00

FOX TV YAYIN AKIŞI (5 NİSAN 2022 SALI)

Memet Özer ile Mutfakta Ramazan 12:15

En Hamarat Benim 13:00

Fulya ile Umudun Olsun 16:00

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00

Evlilik Hakkında Her Şey 20:00

STAR TV YAYIN AKIŞI (5 NİSAN 2022 SALI)

Pelin'in Mutfağı 16:00

Star Haber 18:30

Düğün Dernek 20:00

Düğün Dernek 22:30

TV8 YAYIN AKIŞI (5 NİSAN 2022 SALI)

Survivor All Star 2022 11:15

Survivor Panorama 13:00

Canım Annem 14:45

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00

Survivor All Star 2022 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI (5 NİSAN 2022 SALI)

Ana Haber 17:00

İddiaların Aksine 17:25

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 17:30

Ramazan Sevinci 19:00

Masumlar Apartmanı 20:00

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