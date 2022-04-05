5 Nisan Televizyon Yayın Akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 5 Nisan Salı TV'de neler var?
- Güncelleme:
5 Nisan 2022 Salı günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Survivor, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat, Destan yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 5 Nisan Salı TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 5 Nisan yayın akışı Bugün hangi diziler var? 5 Nisan Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 5 Nisan Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Nisan Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- Gelin Evi 12:00
- Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15:00
- Show Ana Haber 18:45
- Baba 20:00
- Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 14:00
- Esra Erol'da 16:00
- ATV Ana Haber 19:00
- Nihat Hatipoğlu ile İftar 19:20
- Destan 20:00
- Gelinim Mutfakta 13:00
- Arda'nın Ramazan Mutfağı 16:00
- Arka Sokaklar 16:45
- Kanal D Ana Haber 19:00
- Üç Kız Kardeş 20:00
- Memet Özer ile Mutfakta Ramazan 12:15
- En Hamarat Benim 13:00
- Fulya ile Umudun Olsun 16:00
- Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00
- Evlilik Hakkında Her Şey 20:00
- Pelin'in Mutfağı 16:00
- Star Haber 18:30
- Düğün Dernek 20:00
- Düğün Dernek 22:30
- Survivor All Star 2022 11:15
- Survivor Panorama 13:00
- Canım Annem 14:45
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00
- Survivor All Star 2022 20:00
- Ana Haber 17:00
- İddiaların Aksine 17:25
- Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 17:30
- Ramazan Sevinci 19:00
- Masumlar Apartmanı 20:00