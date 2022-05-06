5 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması heyecanla devam ediyor. Survivor All Star 5 Mayıs dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor kim aday?
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı ve Survivor All Star'da bu akşam hangi takım dokunulmaz oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Bu hafta Survivor'da kim aday merak ediliyor. Herkesin keyifle izlediği Survivor yarışması haftanın belirli günleri TV8'de yayınlanıyor. Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…
Survivor'da en son oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı oylama sonucundan aralarından bir ismi yokluk adasına gönderdi.
Survivor yarışması tüm heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacağı belli olacaktır. 5 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kazanan henüz belli değildir. En son oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı Evrim'in ismini yazdı. Potaya giden ilk isim Evrim oldu.
Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Bu hafta Survivor'da ilk dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımı Evrim'i aday gösterdi.
Ünlüler Takımı:
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
Gönüllüler Takımı:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu