5 Mayıs okullar tatil mi? İşte cevabı!

Türkiye'de resmi tatil günleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor ve bu takvime göre eğitim-öğretim faaliyetleri düzenleniyor. Özellikle hafta başına denk gelen günlerde yaşanabilecek tatiller, öğrenciler için ekstra bir merak konusu olabiliyor. Bu nedenle "5 Mayıs okullar tatil mi?" sorusu gündemin en çok merak edilen başlıklarından biri oldu. Peki, Okullar tatil mi 5 Mayıs?

OKULLAR TATİL Mİ 5 MAYIS?

5 Mayıs 2025 Pazartesi günü okullar tatil değildir. Bu tarih, Türkiye'deki resmi tatil günleri arasında yer almamaktadır. Dolayısıyla, 5 Mayıs 2025'te okullar normal eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edecektir.

19 MAYIS NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla da okullar tatil olacaktır.