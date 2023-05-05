5 Mayıs 2023 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 5 Mayıs Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 2724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 5 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 5 Mayıs 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 5 Mayıs 2023 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

5 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 5 Mayıs 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 5 Mayıs 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? CUMA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. İhale ve Alım Yönetmeliği

–– Nükleer Tesislerde Yangın Güvenliği Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 114)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 191)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/05/2023 Tarihli ve 11827 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/05/2023 Tarihli ve 11835 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/05/2023 Tarihli ve 10594 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 Tarihli ve E: 2022/97, K: 2023/13 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2022 Tarihli ve 2018/26955 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/1/2023 Tarihli ve 2017/20526 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2023 Tarihli ve 2019/33281 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/3/2023 Tarihli ve 2016/5002 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 1/3/2023 Tarihli ve 2019/19160 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2023 Tarihli ve 2019/8391 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2023 Tarihli ve 2020/23006 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri