5 MART BUGÜN HAVA DURUMU İSTANBUL: İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 5 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Peki, 5 Mart Çarşamba günü İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, 5 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul'da hava genel olarak parçalı bulutlu ve yer yer güneşli olacak. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın 12 dereceye ulaşması öngörülürken, gece saatlerinde sıcaklıkların 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havanın daha belirgin hissedileceği ifade ediliyor. Rüzgarın hafif şiddette esmesi beklenirken, yağış olasılığı ise oldukça düşük görünüyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul hava durumu