Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında

Borsa İstanbul'a operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında
Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması

Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek anlaşma! Rakam bile belli
Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında

Başkan "Haberim yok" diyor ama 100 milyonluk yolsuzluk yazışmalarda
Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki

Trump'ın savaşın seyrini değiştiren hamlesine Rusya'dan ilk tepki

5 MART BUGÜN HAVA DURUMU İSTANBUL: İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

5 MART BUGÜN HAVA DURUMU İSTANBUL: İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da ani hava değişimlerine yol açıyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 5 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte, İstanbul için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 5 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Peki, 5 Mart Çarşamba günü İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, 5 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul'da hava genel olarak parçalı bulutlu ve yer yer güneşli olacak. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın 12 dereceye ulaşması öngörülürken, gece saatlerinde sıcaklıkların 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havanın daha belirgin hissedileceği ifade ediliyor. Rüzgarın hafif şiddette esmesi beklenirken, yağış olasılığı ise oldukça düşük görünüyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

5 MART BUGÜN HAVA DURUMU İSTANBUL: İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için günlük ve haftalık hava durumu tahminleriİstanbul hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
img

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
img

Anlaşma tamam! Süper Lig'e geri dönüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker, CHP'ye katıldı

Özel'in rozet taktığı vekil daha şimdiden partiyi karıştırdı
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi

Kurtlar Vadisi müziğiyle eylem yapıp mega kentte hayatı felç ettiler
Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim

Çok konuşulacak iddia: Valizlerini topla Selahattin kardeşim
Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

Yılın aşk bombası patladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.