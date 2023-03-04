İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılmasının ardından, son durumu görüşmek üzere bir araya gelen 5 liderin toplantısı sona erdi. 5'li masanın kararları merak edildi. PEKİ, 5'li masanın açıklamaları neler? Beşli masa toplantı kararları nelerdir? 4 Mart 5'li masa toplantı sonuçları ve açıklamaları nedir? İşte detaylar...

6'lı Masa'da 5 lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde uzlaşmaya varırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener buna karşı çıktı. 5'li masanın açıklamaları neler? Beşli masa toplantı kararları nelerdir? 4 Mart 5'li masa toplantı sonuçları ve açıklamaları!

5'Lİ MASANIN AÇIKLAMALARI NELERDİR?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılmasının ardından, son durumu görüşmek üzere bir araya gelen 5 liderin toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 buçuk saat süren toplantıdan sonra yapılan ortak açıklamada, "Kimsenin kalbini kırmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir" denildi. Ortak açıklamada adayın 6 Mart pazartesi günü ilan edileceği duyuruldu.

Akşener'in restinin ardından 5 lider, olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantı saat 17.00'de Saadet Partisi Genel Merkez binasında başladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen olağanüstü toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı. Karamollaoğlu, genel başkanları parti girişinde karşıladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 4 buçuk saat sürdü.

Toplantıdan sonra yapılan ortak açıklamada, aynı ilke ve hedefler doğrultusunda yola devam edileceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Millet İttifakı olarak, bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geldik. Ülkemizin tüm toplum kesimlerinin en geniş yelpazede temsil edildiği ve bizatihi milletimizin kurduğu masamız ilk gün hangi ilke ve hedefler doğrultusunda kurulduysa, bugün de yine aynı istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır.

Hiçbir gelişme milletimizin deprem felaketi dolayısıyla yaşamakta olduğu acıların ve bu acılara sebep olan yönetim zafiyetinin üstünü örtemez. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, bütün bu yönetim zafiyetlerine son vereceğimizi ve ayrıca tüm vatandaşlarımızı güvenli şehirlerde ve güvenli konutlarda yaşatmak için gerekli tedbirleri alacağımızı taahhüt ediyoruz. Millet İttifakının belediye başkanları da şimdiden bu taahhütlerin gereğini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Bizler, yola çıktığımız ilk günden beri ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile bir süreç yürütüyoruz. Yeni bir dönemin şafağında olduğumuzun bilinciyle; bu topraklarda umudu yeniden yeşertecek ve güzel ülkemizde insan onuruna yaraşır hayat şartlarını hep birlikte tesis edeceğiz.

Düne ve bugüne sıkışmadan, 'Yarının Türkiye'sini inşa ve ihya etmekte kararlıyız! Bizler, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz.

Hedefimiz; kaybedeni olmayan bir zaferdir! Bu çerçevede; bir önceki toplantımızda karara vardığımız gibi, 6 Mart Pazartesi günü tekrar Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Ortak bir anlayışa ulaştığımız 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda nihai açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız."