5'lİ Masa ne zaman toplanacak? 5'li Masa toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Millet İttifakı toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

5'lİ Masa ne zaman toplanacak? Konusu gündeme taşındı ve merak edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 6'lı Masa'nın adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istemediğini belirtmesi, Millet İttifakı'ndaki krizin fitilini ateşledi. Peki, 5'lİ Masa ne zaman toplanacak? 5'li Masa toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Millet İttifakı toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?