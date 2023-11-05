5 Kasım Resmi Gazete kararları neler? Bugünün atama kararları nedir? 32360 Sayılı Resmî Gazete yeni düzenleme!

Resmi Gazete 5 Kasım atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 5 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 5 Kasım 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2023! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

5 KASIM RESMİ GAZETE KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği

–– Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– KTO-Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2023/22)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/24)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri