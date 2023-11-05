5 Kasım tarihinde İstanbul'da hava durumu merak ediliyor. İstanbul'daki halk, günlük planlarını yaparken hava durumunu da göz önünde bulunduruyor. Bugün yağış bekleniyor mu, hava nasıl olacak? İşte, 5 Kasım İstanbul hava durumu bilgileri...

5 KASIM HAVA DURUMU: Bugün hava yağmurlu mu? İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul hava durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından 5 Kasım hava durumu araştırılmaktadır. Bugün hava yağmurlu mu merak konusu oldu. Peki,İstanbul hava durumu nasıl? Bugün hava yağmurlu mu? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Yağışın gece saatlerine kadar sürebileceği belirtilerek, yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması istenildi.

BUGÜN HAVA YAĞMURLU MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin art arda gelen uyarılarının ardından megakentte gök gürültülü sağanak yağış başladı. Yağış zaman zaman şiddetini artırırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."